Unidade de direitos civis do Departamento de Justiça dos EUA enfrenta êxodo em massa

Por Sarah N. Lynch

WASHINGTON (Reuters) - O escritório do Departamento de Justiça (DOJ, em inglês) dos Estados Unidos responsável pela proteção dos direitos civis perdeu 368 funcionários desde que o presidente Donald Trump assumiu o cargo, em uma debandada em massa que coincidiu com a drástica mudança de política, afastando-se de sua missão histórica de proteger as populações marginalizadas.

Divulgada na quarta-feira em um memorando do Congresso do senador norte-americano Peter Welch, a redução de pessoal na Divisão de Direitos Civis representa um êxodo sem precedentes de funcionários de carreira que geralmente permanecem em suas funções de administração para administração, independentemente do partido político. Welch disse que o DOJ forneceu os números ao seu gabinete em 15 de julho.

Antes da posse de Trump, a divisão empregava mais de 400 advogados. A Reuters não conseguiu determinar quantos dos 368 funcionários que saíram trabalhavam como advogado. Dos que saíram, 270 aceitaram o programa de aposentadoria diferida do governo, enquanto 98 pediram demissão.

Welch, um democrata de Vermont, divulgou os números antes de uma audiência do subcomitê do Judiciário do Senado nesta quarta-feira, na qual Harmeet Dhillon, chefe da Divisão de Direitos Civis de Trump, testemunhará ao Congresso pela primeira vez desde sua audiência de confirmação em fevereiro.

No memorando, Welch disse que desde que Trump assumiu o cargo em janeiro, a Divisão de Direitos Civis desconsiderou suas responsabilidades estatutárias de fazer cumprir as leis que proíbem a discriminação e permitiu que violações de direitos civis contra pessoas e instituições como parte da agenda política de Trump.

O mandato da Divisão de Direitos Civis remonta à aprovação da Lei de Direitos Civis de 1957, inicialmente promulgada para proteger os direitos dos negros, desfazendo a segregação discriminatória de Jim Crow, reforçando os direitos de voto das pessoas e buscando casos de crimes de ódio.

O Congresso ampliou as responsabilidades da divisão ao longo dos anos para incluir a proteção dos norte-americanos contra a discriminação com base em raça, nacionalidade, sexo, deficiência, religião, orientação sexual, identidade de gênero e status militar.

Dhillon alterou as prioridades tradicionais de aplicação da divisão e as redirecionou para as diretrizes de Trump que determinam ações como a restrição do uso de políticas de diversidade, equidade e inclusão, a proibição de jovens transgêneros jogarem em equipes esportivas que não estejam alinhadas com seu gênero de nascimento e a proibição de jovens transgêneros terem acesso a cuidados de afirmação de gênero.

No início deste ano, Dhillon rescindiu a maioria das descobertas investigativas emitidas pela divisão durante o mandato do presidente Joe Biden, que documentou abusos generalizados de direitos civis por departamentos de polícia predominantemente contra pessoas de cor ou pessoas com deficiência.

Ela também anulou dois acordos pendentes aprovados pelo tribunal para implementar reformas nos departamentos de polícia de Minneapolis e Louisville após as mortes de George Floyd e Breonna Taylor.

A liderança da divisão também ordenou que os funcionários de carreira arquivassem vários outros casos de direitos civis em andamento que envolviam discriminação contra pessoas de cor, ao mesmo tempo em que realizavam investigações contra jurisdições e instituições acusadas de implementar indevidamente as políticas da DEI (diversidade, equidade e inclusão).

Dhillon e alguns dos outros advogados nomeados politicamente pela divisão também tomaram a medida incomum de anunciar publicamente alvos de diversas investigações de discriminação no emprego, como a Universidade da Califórnia e a Universidade George Mason, em relação às políticas do DEI ou ao antissemitismo.

