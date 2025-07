UE vai trabalhar com o Japão para combater práticas desleais de comércio, diz Von der Leyen

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a União Europeia (UE) trabalhará com o Japão "para combater a coerção econômica e abordar práticas comerciais desleais". A declaração foi dada em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 23. "Acreditamos na competitividade global e ela deve beneficiar a todos", defendeu.

Na ocasião, a líder europeia apresentou a "Aliança para a Competitividade" entre Japão e UE, que prevê o aumento do comércio entre as partes, segurança econômica reforçada - com cadeias de suprimentos robustas de terras raras -, e trabalho acelerado em inovação, tecnologia limpa e digital. Ela também parabenizou o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, pelo acordo comercial entre Japão e Estados Unidos.

Antes, ao participar da 30ª Cúpula Japão-UE, ela afirmou que a parceria entre o país asiático e o bloco é "calma, resiliente e profundamente enraizada" e que são "amigos próximos e confiáveis". "Compartilhamos valores: justiça, abertura e respeito às regras. E juntos, temos a escala não apenas para defender nossos interesses, mas também para moldar os resultados globais", defendeu, ao mencionar que os japoneses e europeus representam um quinto do Produto Interno Bruto (PIB) mundial.

Para Von der Leyen, a cúpula é uma chance de fortalecer competitividade conjunta, aprimorar a segurança comum e estabelecer padrões globais alinhados aos valores.