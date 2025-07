UE e China planejam declaração conjunta sobre mudança climática, segundo fontes

Por Kate Abnett

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia e a China estão se preparando para chegar a uma declaração conjunta sobre o combate às mudanças climáticas em uma cúpula em Pequim na quinta-feira, disseram diplomatas da UE à Reuters.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, visitarão Pequim na quinta-feira e se encontrarão com o presidente chinês, Xi Jinping, entre outras autoridades de alto escalão.

Não se espera que a declaração climática inclua novas promessas, mas sim que reafirme o compromisso dos dois lados em lidar com a mudança climática, apesar de a UE e a China estarem em desacordo sobre outras questões, incluindo disputas comerciais e a guerra da Rússia na Ucrânia.

Também não se espera que a cúpula produza grandes acordos ou declarações sobre outros temas, disseram os diplomatas, que tiveram o anonimato concedido para discutir os preparativos confidenciais da cúpula entre UE e China.

Tanto a China quanto o bloco se comprometeram a assumir novos compromissos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, antes da conferência mundial do clima, a COP30, em Belém, em novembro. Ambas perderam o prazo de fevereiro da Organização das Nações Unidas para apresentar seus novos compromissos.

Um compromisso conjunto sobre o aquecimento global por parte das duas economias também contrastaria com a postura do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que retirou a economia norte-americana de negociações globais sobre mudanças climáticas e reverteu políticas de redução de CO2 do país.