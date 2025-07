UE apresentará contramedidas sobre produtos dos EUA para evitar tarifas iminentes

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia planeja apresentar contratarifas sobre 93 bilhões de euros em produtos norte-americanos para aprovação dos membros da UE enquanto seu chefe de comércio conversa com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick.

A Comissão disse nesta quarta-feira que seu foco principal é alcançar um resultado negociado com os Estados Unidos para evitar as tarifas de 30% que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que imporá ao bloco em 1º de agosto.

O comissário europeu de Comércio, Maros Sefcovic, falará com Lutnick na tarde desta quarta-feira, disse a Comissão, antes que os funcionários da Comissão informem os embaixadores da UE sobre a situação atual.

A Comissão afirmou que, paralelamente, continuará com possíveis contramedidas. A Comissão disse que irá fundir seus dois conjuntos de possíveis tarifas de 21 bilhões de euros e 72 bilhões de euros em uma única lista.

Ela acrescentou que apresentará essa lista aos membros da UE para aprovação. Nenhuma contramedida entrará em vigor até 7 de agosto. Até o momento, a UE não impôs nenhuma contramedida, tendo concordado, mas suspendido imediatamente, o primeiro conjunto em abril.

A Comissão pode estar se animando com o acordo inicial firmado entre os Estados Unidos e o Japão.

Trump reavivou as expectativas de um acordo comercial com a UE após fechar um pacto com o Japão que inclui uma taxa básica de 15%.

Os diplomatas da UE relutam em fazer comentários iniciais dizendo que estão analisando os detalhes do acordo entre os EUA e o Japão.

(Reportagem de Philip Blenkinsop)