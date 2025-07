Trump vai aumentar vendas de IA para aliados e afrouxar as regras ambientais

Por Jarrett Renshaw e Alexandra Alper

(Reuters) - O governo Trump divulgou nesta quarta-feira um novo projeto na área de inteligência artificial que visa afrouxar as regras ambientais e expandir amplamente as exportações de IA para aliados, em uma tentativa de manter a vantagem norte-americana sobre a China na tecnologia crítica.

O presidente Donald Trump marcou o lançamento do plano com um discurso em que expôs os riscos da corrida armamentista tecnológica com a China, chamando-a de uma luta que definirá o século 21.

"Os Estados Unidos são o país que iniciou a corrida da IA. E como presidente dos Estados Unidos, estou aqui hoje para declarar que os Estados Unidos vão vencê-la", disse Trump.

O plano, que inclui cerca de 90 recomendações, pede a exportação de software e hardware de IA dos EUA, além da repressão a leis estaduais consideradas muito restritivas para permitir seu florescimento, e de um afastamento marcante da abordagem do antecessor Joe Biden, que limitou o acesso global aos cobiçados chips de IA.

"Também precisamos ter um único padrão federal, e não 50 Estados diferentes regulando esse setor no futuro", disse Trump.

Michael Kratsios, chefe do Escritório de Política de Ciência e Tecnologia, disse a jornalistas nesta quarta-feira que os departamentos de Comércio e Estado farão parceria com o setor para "fornecer pacotes seguros de exportação de IA de pilha completa, incluindo modelos de hardware, aplicativos de software e padrões para amigos e aliados dos Estados Unidos em todo o mundo".

Uma expansão nas exportações de um conjunto completo de produtos de IA poderia beneficiar os gigantes de chips de IA Nvidia e AMD, assim como os gigantes de modelos de IA Google, da Alphabet, Microsoft, OpenAI e Meta, controladora do Facebook.

(Reportagem de Jarrett Renshaw e Alexandra Alper; reportagem adicional de Krystal Hu, em Nova York)