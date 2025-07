Trump diz que EUA estão concluindo acordo comercial com China e visam tarifas para outros países

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que o país está em processo de conclusão de um acordo comercial com a China e que estabeleceria tarifas diretas para a maior parte do resto do mundo.

Falando em um evento sobre inteligência artificial em Washington, Trump também disse que Washington estava em negociações comerciais sérias com a União Europeia e estabeleceria tarifas mais baixas para o bloco se ele se abrisse para as empresas norte-americanas.

(Reportagem de Alexandra Alper e Jeff Mason)