Tesla inicia "primeiras montagens" de modelo mais barato e tem maior queda de receita em mais de uma década

Por Akash Sriram e Abhirup Roy

(Reuters) - A Tesla começou em junho as "primeiras montagens" de um modelo de automóvel mais acessível, disse a fabricante de veículos elétricos nesta quarta-feira, acrescentando que espera uma produção em larga escala na segunda metade do ano.

O modelo mais acessível deve ajudar a reanimar as vendas da linha envelhecida da montadora, à medida que a Tesla enfrenta a crescente concorrência de veículos elétricos mais baratos, especialmente na China, e reações negativas em relação às visões políticas de extrema-direita do seu CEO, Elon Musk.

A Tesla não deu atualizações sobre sua projeção de entregas para o ano nesta quarta-feira, após ter descontinuado seu "guidance" em abril, citando preocupações econômicas mais amplas em meio às tarifas sobre importações de automóveis e autopeças anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A empresa registrou a maior queda de receita trimestral em mais de uma década, com recuo de 12%, enquanto o lucro ajustado ficou abaixo das expectativas de Wall Street, em US$0,40 por ação, inferior ao consenso de US$0,43 por ação, segundo dados compilados pela LSEG.

"Os resultados decepcionantes da Tesla não são surpresa, dado o caminho duro que a empresa tem percorrido recentemente. Mas a empresa mantém fundações sólidas em setores de crescimento importantes de armazenamento de energia, robótica e transporte movido a IA", disse Jacob Bourne, analista da Emarketer.

"A questão é se a liderança conseguirá executar essa visão integrada nesse mercado de rápida mudança."

As ações da Tesla tinham variações modestas nas negociações pós-mercado, depois de fecharem o pregão regular em US$332,56.

A receita caiu para US$22,5 bilhões no trimestre de abril a junho, em comparação com US$25,5 bilhões no mesmo período do ano anterior. Analistas esperavam, em média, um faturamento de US$22,74 bilhões, segundo dados compilados pela LSEG.

O segundo declínio trimestral consecutivo da receita da Tesla ocorre apesar do lançamento de uma versão atualizada muito aguardada do seu utilitário esportivo mais vendido, o SUV Model Y, que investidores esperavam que reacendesse a demanda.

A empresa afirmou que ainda espera iniciar a produção em larga escala de seu táxi-robô sob medida -- chamado Cybercab -- e do caminhão Semi em 2026.

Grande parte da avaliação trilionária da Tesla depende de sua aposta no serviço de táxis-robô -- que iniciou no mês passado uma pequena fase de testes em Austin, Texas, com cerca de uma dúzia de SUVs Model Y -- e no desenvolvimento de robôs humanoides.

Os investidores estão preocupados se Musk conseguirá dedicar tempo e atenção suficientes à Tesla após ele entrar em conflito com Trump ao formar um novo partido político neste mês. Semanas antes, ele havia prometido reduzir seu envolvimento com questões governamentais para focar em suas empresas.

Um êxodo de executivos de alto escalão, incluindo um aliado de longa data de Musk que supervisionava as vendas e a produção da montadora na América do Norte e na Europa, também tem aumentado as preocupações.

(Reportagem de Akash Sriram, em Bengaluru, e Abhirup Roy, em San Francisco)