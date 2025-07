SK Hynix, fornecedora da Nvidia, espera dobrar vendas de chips de IA de ponta

Por Heekyong Yang e Joyce Lee

SEUL (Reuters) - A sul-coreana SK Hynix divulgou um lucro trimestral recorde, impulsionado pela forte demanda por chips avançados usados em conjuntos de chips de inteligência artificial generativa e pela formação de estoques de semicondutores por alguns clientes antes das possíveis tarifas dos Estados Unidos.

"A SK Hynix prevê que o aumento da concorrência entre as grandes empresas de tecnologia para aprimorar a inferência de modelos de IA levará a uma maior demanda por produtos de memória de alto desempenho e capacidade", disse a empresa em comunicado.

Fornecedora da Nvidia, a SK Hynix espera dobrar as vendas de chips de memória de alta largura de banda (HBM) no ano em comparação com 2024, informou a empresa.

A SK Hynix ultrapassou a Samsung Electronics como a maior fabricante mundial de chips de memória no primeiro trimestre, devido à sua liderança em chips HBM, um componente crucial dos conjuntos de chips (chipsets) de IA projetados por empresas como a Nvidia, que auxiliam no processamento de grandes volumes de dados para treinar modelos de IA.

A SK Hynix registrou um lucro operacional de 9,2 trilhões de wons (US$6,69 bilhões) no período de abril a junho, um aumento de 69% em relação aos 5,5 trilhões de wons de um ano antes.

O resultado superou a previsão média de 9,0 trilhões de wons feita pela LSEG SmartEstimate. A receita da companhia aumentou 35%, alcançando 22,2 trilhões de wons no trimestre.

(Reportagem de Heekyong Yang, Joyce Lee e Hyunjoo Jin)