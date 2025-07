O que se sabe sobre o chinês que enganou homens e vendeu vídeos íntimos

Um homem foi preso na China por filmar atos sexuais sem consentimento dos parceiros. Vestido de mulher, ele enganava os pretendentes e vendia as filmagens, que viralizaram mundialmente.

O que se sabe sobre 'Sister Hong'

O caso aconteceu em Nanquim, no leste chinês. Identificado como Jiao, o homem de 38 anos foi preso no início do mês pela polícia local.

Jiao é acusado de fingir ser uma mulher para marcar os encontros sexuais, que aconteciam em um pequeno apartamento. Em um aplicativo de relacionamentos, Jiao se identificava como "Sister Hong" e dizia ser divorciada. Segundo o Departamento de Segurança Pública de Nanquim, ele usava perucas, maquiagem, filtros virtuais e softwares de alteração de voz para manter contato com os pretendentes.

Sister Hong aparece sem máscara em alguns dos vídeos vazados Imagem: Reprodução

Durante os encontros, Jiao permanecia vestido e, em alguns casos, de máscara. Não está claro se os parceiros notavam que se tratava de um homem no momento da relação sexual. A maioria dos homens é oriental, mas "Sister Hong" também recebeu estrangeiros.

O chinês gravava as relações sem autorização dos homens envolvidos e vendia os vídeos. De acordo com o jornal local South China Morning Post (SCMP), Jiao compartilhava os vídeos em um grupo online e cobrava uma taxa de adesão de 150 yuan (aproximadamente R$ 115, conforme cotação atual).

Imagens de um dos vídeos gravados por Sister Hong; parceiros não tinham conhecimento da filmagem Imagem: Reprodução

Segundo a investigação, Jiao não recebia dinheiro pelas relações sexuais. Aos parceiros, ele solicitava presentes, como leite e frutas.

À esquerda, um dos homens leva uma melancia à Sister Hong; à direita, ela tira de uma sacola o que parece ser um peixe --também levado à ela por um parceiro Imagem: Reprodução

A mídia local havia informado que Jiao recebeu ao menos 1.691 homens nestas condições. As autoridades chinesas, no entanto, negaram a informação, alegando que ainda estão apurando a quantidade de pessoas envolvidas. A polícia também desmentiu rumores de que Jiao seria portador do vírus HIV e teria infectado 11 homens.

Vazamento dos vídeos e julgamento

Os vídeos de Jiao vazaram e viralizaram rapidamente em redes como o X (antigo Twitter) e o TikTok. Algumas das vítimas teriam se reconhecido nos vídeos e denunciado o chinês à polícia, segundo o SCMP.

Sister Hong em um dos encontros realizados no apartamento Imagem: Reprodução

Em um dos vídeos viralizados, Sister Hong pede ao homem que lave o pênis antes do sexo oral. Entre as publicações sobre o caso, estão diversas sátiras, montagens e até mesmo anime em que os personagens são Sister Hong e os parceiros.

O vazamento das imagens causou a exposição de inúmeros homens que tiveram relações com Jiao. Montagens com centenas de rostos dos envolvidos passaram a circular. Segundo o SCMP, um dos parceiros de "Sister Hong" é professor no jardim de infância e foi reconhecido pela mãe de um de seus alunos. Outro homem foi identificado pela própria noiva.

Jiao será julgado por divulgação de material obsceno e violação de direitos de imagem de terceiros. O chinês pode responder também por outros delitos, como prostituição, caso os presentes dados pelos parceiros sejam considerados uma forma de pagamento pelos encontros.