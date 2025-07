Sinner recontrata preparador físico envolvido em seu caso de doping

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, vai voltar a trabalhar com Umberto Ferrara, o preparador físico que ele demitiu em meados de 2024, após a revelação de seus dois testes antidoping positivos.

Desde que os resultados dos exames apontaram o uso do anabolizante clostebol, Sinner sempre afirmou ser inocente, alegando que entrou em contato com a substância após receber uma massagem de um fisioterapeuta de sua equipe.

A origem acidental da contaminação foi admitida pelas autoridades antidoping e, após acordo, a Agência Mundial Antidoping (WADA) impôs uma suspensão de três meses, que foi cumprida entre fevereiro e maio de 2025, pela responsabilidade do jogador sobre seus colaboradores.

O caso gerou grande repercussão no circuito, com alguns tenistas denunciando que os testes positivos foram divulgados com atraso (realizados em março de 2024 e só revelados em agosto), e o italiano acabou demitindo Umberto Ferrara e o fisioterapeuta Giacomo Naldi.

Ainda em 2024, durante o ATP Finals, em novembro, Sinner chegou a elogiar Ferrara, descrevendo-o como um "preparador excelente".

"A decisão [de recontratar Ferrara] foi tomada em conjunto com a equipe de Jannik, como parte dos preparativos contínuos para os próximos torneios, incluindo o Masters 1000 de Cincinnati e o US Open", escreveu em comunicado a Avima, agência que gerencia a carreira do número 1 do mundo.

"Umberto desempenhou um papel importante no desenvolvimento de Jannik até o momento, e seu retorno reflete um foco renovado na continuidade e no desempenho ao mais alto nível", acrescenta a nota.

Segundo o jornal esportivo La Gazzetta dello Sport, Ferrara admitiu em abril que usava "há anos" um spray que continha clostebol, prescrito por "um médico especializado para tratar uma patologia crônica".

"Sugeri que ele [Giacomo Naldi] usasse para tratar um corte que não cicatrizava e estava complicando o trabalho dele. Fui muito claro sobre a natureza do produto e que, em hipótese alguma, ele deveria entrar em contato com Jannik. Só autorizei o uso no meu banheiro pessoal", disse Ferrara sobre o caso.

Nos últimos meses, Sinner trabalhou com Marco Panichi, ex-preparador físico de Novak Djokovic, e com o fisioterapeuta Ulises Badio.

Pouco antes do torneio de Wimbledon, do qual foi campeão há dez dias, o tenista italiano anunciou o fim de sua parceria com ambos.

