Senadora diz que Eduardo é culpado por tornozeleira em Bolsonaro: 'Moleque'

A senadora Margareth Buzetti (PSD-MT) afirmou ontem que a culpa do ex-presidente Jair Bolsonaro ser alvo de medidas cautelares para usar tornozeleira eletrônica é do filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

O que aconteceu

Senadora chamou o filho do ex-presidente de "moleque". Ela se posicionou favorável do que chamou de "contenção" do STF. "Acho necessário, sim, que se faça alguma coisa para conter o STF porque é um abuso o que o STF está fazendo", disse ela. "Como é um abuso o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos EUA com o país e com o pai dele."

"Culpa por Bolsonaro estar de tornozeleira é desse moleque", disse ela aos jornalistas. Ela disse ainda que Eduardo Bolsonaro falou em "vários vídeos" que era o deputado que estava negociando a imposição das tarifas e que haveria uma taxação. "O que adianta mudar agora? Está gravado".

Senadora declarou voto em Bolsonaro em 2022. Na ocasião, ela publicou uma imagem ao lado de Bolsonaro e afirmou defender "a liberdade econômica e de pensamento". "Só com o setor produtivo forte e respeitado para termos garantias reais de emprego e renda", escreveu. Ela chegou a dizer que não era "hora de mudar".

Buzetti disse que o deputado federal atrapalhou os trabalhos da comissão de senadores. "Difícil equilibrar quando uma pessoa pensa e as outras não", afirmou. "O Senado tem uma comissão, tentou fazer uma comissão externa para negociar nos EUA, simplesmente Eduardo Bolsonaro estava boicotando a comissão, chamou a Tereza Cristina de inócua, tentou barrar e falar mal do Tarcísio. Precisamos de interlocutores. Esse moleque fica falando mal dela."

Senadora afirmou que Eduardo deve ficar sem salário. "Tem que tirar o salário dele mesmo porque ele está lá nos EUA fazendo nada", disse ela aos jornalistas. Isso porque o deputado voltou a receber salário de R$ 46,3 mil como deputado. A licença dele acabou no dia 20 de julho e retorno é automático, não sendo necessária nenhuma formalidade, segundo a Câmara dos Deputados

Bolsonaro foi alvo de uma operação da Polícia Federal, após ordem de Moraes. O ministro do STF tirou o sigilo de decisão que impõe tornozeleira e determina recolhimento noturno a Bolsonaro, entre outras medidas cautelares.

Ex-presidente disse que não iria fugir. A declaração ocorreu após a PGR solicitou a instalação de tornozeleira eletrônica para "assegurar a aplicação da lei penal e evitar a fuga do réu". Segundo o órgão, há "indicativos da concreta possibilidade de fuga do réu e a manutenção de ações para obstruir o curso da ação penal".

Senadora Margareth Buzetti (PSD-MT) declarou apoio ao ex-presidente Bolsonaro em 2022 Imagem: Instagram Margareth Buzetti

Atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA

Deputado disse que vai abrir mão do mandato. "Não vejo a possibilidade de eu voltar agora, porque, se eu voltar, o Alexandre vai me prender", disse em entrevista à Folha de S.Paulo. "Só preciso me pronunciar definitivamente após o recesso. Tenho a opção de não renunciar, deixar o tempo correr e perder o mandato por falta", acrescentou.

Ele pediu licença em março. Na época, anunciou que ficaria nos EUA para buscar punições contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele foi substituído pelo suplente Missionário José Olímpio (PL-SP).

Eduardo é investigado por coação no curso do processo, obstrução de investigação e atentado à soberania. Ele articula com o governo americano para impor sanções contra Moraes. Segundo a PGR, a intenção é coagir o STF e beneficiar o pai, Jair Bolsonaro, que é réu por tentativa de golpe.

Deputado agradeceu o presidente dos EUA, Donald Trump, por revogar vistos de ministros do STF. "De garantido só posso falar uma coisa: tem muito mais por vir!", escreveu no X.

Eduardo defendeu a tarifa de 50% imposta sobre os produtos brasileiros. "Não é o cenário desejado", mas é a "única esperança que nos resta". "Não tenho como criticar o Donald Trump. Lamento que o povo brasileiro inteiro possa a vir pagar essa conta", disse o parlamentar em entrevista à CNN.