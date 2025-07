'Sem arma, senhor': câmeras de PMs flagram chacina com 30 tiros e 5 mortos

Do UOL, no Rio

Câmeras corporais de policiais militares envolvidos em cinco mortes durante a Operação Verão gravaram gritos das vítimas alertando estarem desarmadas, momentos antes de serem atingidas por 30 tiros de fuzil na noite de 27 de fevereiro de 2024, em uma área de mata próxima a um campo de futebol em São Vicente (SP). O material foi obtido com exclusividade pelo UOL.

Sem arma, senhor! Não tem arma, senhor! Sem arma, senhor, pelo amor de Deus, senhor!

Baleados em ação policial

O que aconteceu

Os policiais que atuaram na ocorrência afirmaram à Polícia Civil que patrulhavam na região quando receberam uma denúncia de ponto de venda de drogas. No local, os PMs afirmaram que se depararam com Kauê Henrique Diniz Batista, Luiz Henrique Jurovitz Alves de Lima, Marcus Vinicius Jurovitz de Lima, Peterson Souza da Silva Xavier e Pedro Rosa dos Reis Junior.

Todos eles foram mortos pelos policiais. Segundo a versão dos PMs, os rapazes estavam com três armas e atiraram primeiro. As armas, drogas e itens pessoais foram apresentados como se fossem dos cinco à Polícia Civil. Não foi realizada perícia no local sob alegação de oferecer risco.

O MP pediu arquivamento do procedimento investigatório criminal e do inquérito policial civil em 20 de fevereiro de 2025, sendo homologado pelo sistema judiciário em 23 de abril de 2025. Os laudos necroscópicos apontam que os cinco rapazes, sendo dois deles adolescentes, foram atingidos 30 vezes —sem contar demais disparos feitos pelos PMs que não os atingiram.

Cabe pontuar que a promoção de arquivamento fora juntada aos autos em menos de 24h do interrogatório dos investigados e da juntada de laudos faltantes, a indicar que, mesmo sem melhor adentrar à colheita probatória, o Ministério Público já havia formulado sua decisão pelo arquivamento.

Defensoria Pública de SP em petição

A versão dos moradores contrasta com a versão policial. Uma testemunha protegida informou no decorrer do processo que, perto de 19h, policiais fizeram uma emboscada no local. Segundo ela, nenhuma das vítimas portava arma de fogo. A testemunha sobreviveu porque correu no sentido oposto dos demais. Ela ouviu os tiros e se escondeu na mata. Disse que, depois, voltou ao local e afirmou ter visto cerca de 50 PMs aguardando o resgate. Quatro dos cinco baleados morreram ali.

Uma das vítimas, o adolescente Kauê Henrique Diniz Batista, tinha 17 anos. O laudo necroscópico mostra que o jovem foi atingido por seis disparos. Do total, quatro entraram nos braços em riste, o que, segundo petição da Defensoria Pública, são lesões compatíveis com autodefesa e incongruentes com o empunho de arma de fogo. A petição foi obtida pelo UOL no processo que está em segredo de Justiça. A Defensoria decidiu não falar a respeito do caso com a reportagem.

Gilmara Diniz da Silva, 45 anos, mãe de Kauê, afirmou nos autos que o filho estudava e trabalhava com bicos em um mercado. Ela contou que ele "era tão medroso que nunca encostaria numa arma". No dia seguinte, ela foi até o local. Lá, afirmou ter encontrado os chinelos do filho alinhados e itens queimados. Segundo ela, no dia que antecedeu a chacina, um drone havia sumido. Moradores da favela receberam ameaças de morte caso o aparelho não fosse devolvido.

Em entrevista ao UOL, Gilmara afirmou que Kauê havia acabado de ser pai de duas meninas gêmeas. Agora, é ela quem cuida das crianças. "Se eu saio de casa para trabalhar, ir no mercado ou ao médico, se passa alguma sirene, aquele barulho me dá impressão de que eu vou ver eles matarem novamente outra pessoa inocente. Estou com depressão, crise de ansiedade, crise de pânico. É algo que eu não desejo para ninguém. Eu me sinto mutilada", disse.

Espero, do fundo da minha alma, que aconteça justiça pela morte do meu filho. Quero que esses policiais sejam exonerados, para que eles não tirem vidas de outros filhos. Não existe operação Escudo ou Verão: são nomes fictícios que criaram para matar quem deve e quem não deve.

Gilmara Diniz da Silva, mãe de Kauê

Defensoria Pública pede o desarquivamento do processo. Na petição, os defensores dizem ter acompanhado o inquérito e o procedimento de investigação esperando que fossem apuradas as devidas responsabilidades no âmbito criminal, com a efetiva denúncia.

O "prematuro arquivamento" causou surpresa, diz o órgão. A Defensoria entende que existem elementos suficientes para embasar uma denúncia, "sob pena de o arquivamento incorrer em acionamento do sistema internacional de proteção dos direitos humanos e a condenação internacional do Brasil".

Policiais envolvidos têm histórico de letalidade policial. Os policiais Felipe da Cruz Fernandes de Almeida, Gabriel Henrique Rampim Natali e Luiz Carlos da Silva Junior prestaram depoimento ao MP. Felipe afirmou que, com luz de lanterna, viu o primeiro revólver, se jogou no chão e atirou. Gabriel disse que já esteve envolvido em outra investigação, entre 2019 e 2020, que viu lanternas de celulares e armas com os rapazes. Já Luiz afirmou que tem "mais ou menos" 12 investigações por mortes decorrentes de intervenção policial em 24 anos de carreira e que, no local, apenas revidou disparos.

Cápsulas de fuzil deixadas em local com 5 mortos; não houve perícia no local Imagem: Herculano Barreto Filho/UOL

Câmeras flagram contradições

Também chamou atenção da Defensoria que as câmeras corporais tenham sido acionadas apenas depois dos disparos. As imagens estáticas da gravação que constam nos autos mostram cenas de poucos minutos antes e de tudo que aconteceu na sequência, sem a gravação de horas ou, ao menos, tempo anterior suficiente para corroborar a versão dos policiais ou dos familiares.

Segundo a Defensoria, a materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas e foram confessadas durante a ocorrência pelos policiais gravados. "Os investigados admitem que os tiros por eles desferidos levaram à morte das vítimas, o que é corroborado pelo laudo necroscópico, pelas imagens das COPs [câmeras corporais], e pelos laudos das armas."

De acordo com a petição da Defensoria, os policiais mentiram na delegacia ao informar não saber se algum dos baleados tinha risco de morrer. O resgate, quando chegou, foi categórico em afirmar: "Tem dois feridos, dois como homicida [mortos]". Segundo a Defensoria, "verifica-se que houve remoção dos corpos do local, em evidente violação aos protocolos que devem ser observados em operações dessa natureza".

As câmeras mostraram, ainda, as vítimas, já baleadas e ofegantes, dizendo, mais uma vez, que não estavam armadas. Um dos rapazes afirmou que não conseguia se mexer e que estava apenas com celular na mão. Enquanto isso, um policial falou: "Escuridão fodida" e "só vi a brasa e não vi mais nada". "É contraditório que, no interrogatório, o cabo Luis mencione a extrema escuridão e falta de visibilidade, mas que teriam visto o revólver com a lanterna de celular", diz a Defensoria.

Em momento algum fica claro de onde surgem as armas supostamente encontradas com os rapazes e apresentadas na delegacia. Pelas câmeras corporais, só é possível ver um policial entregando uma arma ao outro.

Ao todo, 84 pessoas foram mortas por policiais militares na Baixada Santista durante as operações Escudo e Verão, que ocorreram entre julho de 2023 e abril de 2024, após homicídios de quatro PMs na região. Patrick Bastos Reis, de 30 anos, foi assassinado em 27 de julho de 2023, impulsionando a Escudo. As mortes de Marcelo Augusto da Silva, Samuel Wesley Cosmo e José Silveira Santos, respectivamente em 26 de janeiro de 2024, 2 de fevereiro e 7 de fevereiro, impulsionaram a Verão.

Juntas, operações Escudo e Verão são, oficialmente, a segunda ação mais letal da polícia de São Paulo, atrás apenas do Massacre do Carandiru, em 1992, com 111 mortos. Em maio de 2006, quando o PCC (Primeiro Comando da Capital) fez um ataque às forças de segurança pública, 59 agentes públicos foram mortos, o que gerou uma resposta violenta nos dias seguintes, com 505 civis mortos a tiros em dez dias. Contudo, investigações não delimitaram quantos desses civis foram mortos por policiais.

Repórter Herculano Barreto Filho, do UOL, retratou rastro de sangue no local Imagem: Herculano Barreto Filho/UOL

O que dizem MP e SSP

Procurada, a Defensoria Pública decidiu não se manifestar. Já o MP informou que a investigação do caso, como de todos os outros relativos à Operação Verão, "não se restringiu ao exame das imagens das câmeras corporais".

A apuração meticulosa da realidade fática exige, além da análise das imagens das câmeras corporais, a oitiva de testemunhas, a tomada de depoimentos com a versão dos agentes e, evidentemente, a confrontação desses dados com os laudos periciais.

Ministério Público de SP em nota ao UOL

Ainda segundo a Promotoria, a fundamentação da decisão dos promotores está detalhada nos autos. O MP acrescentou que, por meio da atuação do Gaesp (Grupo de Atuação Especial de Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial), não houve mortes durante a Operação Verão 2025.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que "todas as ocorrências com morte decorrente de intervenção policial são rigorosamente investigadas, com acompanhamento da corregedoria, do Ministério Público e do Poder Judiciário". Em nota, a pasta relatou que todo material probatório foi compartilhado com os órgãos competentes e que o inquérito foi concluído, encaminhado à Justiça e arquivado pelo MP. "A Polícia Militar reitera seu compromisso com a legalidade e respeito aos direitos humanos", disse.