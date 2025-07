Se países não abrirem mercados para os EUA, tarifas muito maiores serão colocadas, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 23, que sempre cede pontos tarifários em negociações "se conseguir que grandes países abram seus mercados para os EUA". O americano também destacou que apenas reduzirá tarifas "se um país concordar em abrir seu mercado". Caso contrário, os EUA devem anunciar "tarifas muito maiores".

Em série de publicações na Truth Social, o republicano ainda afirmou que esse é um dos "grandes poderes das tarifas". "Sem elas, seria impossível fazer os países abrirem seus mercados!!! Sempre, tarifas zero para os EUA!!!", escreveu.

As declarações surgem à luz de um novo acordo comercial fechado com o Japão. Sobre isso, em nova publicação, Trump pontuou que o país oriental está, "pela primeira vez na história, abrindo seu mercado para os EUA - inclusive para carros, SUVs, caminhões e tudo mais, até mesmo para produtos agrícolas e arroz".

"O mercado aberto do Japão pode representar um fator de lucro tão grande quanto as próprias tarifas, mas só foi conquistado por causa do poder das tarifas", acrescentou. Segundo Trump, o Japão ainda concordou em comprar bilhões de dólares em equipamentos militares e outros produtos e em investir US$ 550 bilhões nos EUA.

Trump ainda citou a abertura de mercado da Indonésia aos EUA. "Isso é enorme!!! Nossas empresas vão lucrar uma fortuna. O mesmo vale para o Japão!".