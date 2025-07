Saque-aniversário do FGTS 2025: calendário de pagamentos foi liberado

O cronograma de retiradas do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) referente a 2025 já foi anunciado pelo governo. A liberação segue o mês de nascimento do trabalhador, o que permite, por exemplo, que quem nasceu em janeiro já possa acessar o valor correspondente.

Cronograma 2025 - Saque-Aniversário FGTS

Janeiro: 2 de janeiro a 31 de março

Fevereiro: 3 de fevereiro a 30 de abril

Março: 3 de março a 30 de maio

Abril: 1º de abril a 30 de junho

Maio: 2 de maio a 31 de julho

Junho: 2 de junho a 29 de agosto

Julho: 1º de julho a 30 de setembro

Agosto: 1º de agosto a 31 de outubro

Setembro: 1º de setembro a 28 de novembro

Outubro: 1º de outubro a 30 de dezembro

Novembro: 3 de novembro a 30 de janeiro de 2026

Dezembro: 1º de dezembro a 27 de fevereiro de 2026

Entenda como funciona o saque-aniversário

Essa modalidade, alternativa ao saque-rescisão, permite ao trabalhador retirar parte do saldo do FGTS anualmente, no mês em que faz aniversário. No entanto, caso seja desligado da empresa, ele não terá acesso ao total acumulado, apenas à multa rescisória.

Na opção tradicional (saque-rescisão), quem for demitido sem justa causa pode sacar todo o valor disponível no FGTS, além da multa, quando aplicável.

O saque-aniversário é liberado no primeiro dia útil do mês de nascimento e pode ser feito dentro de um prazo de 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário

Para optar por essa forma de retirada, o trabalhador deve acessar o site ou aplicativo do FGTS e registrar uma conta bancária onde o dinheiro será depositado. Se a solicitação ocorrer dentro do mês de aniversário, o valor será creditado em até cinco dias úteis, segundo a Caixa.

Também é possível solicitar o retorno ao modelo saque-rescisão pelo mesmo aplicativo, desde que não haja antecipação contratada. Nesses casos, a mudança de modalidade só será efetiva após 24 meses completos a partir da solicitação.

Valor disponível para saque

A quantia a ser liberada varia conforme o saldo existente nas contas do FGTS do trabalhador. A porcentagem aplicada vai de 5% a 50%, conforme a faixa de saldo, e inclui ainda uma parcela extra, dependendo do total acumulado.

Confira os percentuais e valores adicionais: