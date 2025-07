Sakamoto: Bloquear contas sai barato para a traição de Eduardo Bolsonaro

O bloqueio das contas pelo STF da esposa de Eduardo Bolsonaro, Heloísa Bolsonaro, acabou saindo barato pela traição ao país que o deputado federal cometeu, disse o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL.

Perdemos todos nós por conta da traição do deputado federal, Eduardo Bolsonaro, que, para garantir que seu pai permanecesse impune após uma tentativa de golpe de Estado, para interromper o julgamento do seu pai no Supremo Tribunal Federal, ele foi aos Estados Unidos e por semanas ele vem pedindo ao governo Donald Trump para mover sanções contra o Brasil.

Diante de tudo isso, ficou barato para Eduardo Bolsonaro o bloqueio de contas, bloqueio de salário, bloqueio de contas de pessoas da família.

Está barato, no final das contas, porque ele está lá, está no bem bom. Eu acredito que ele deve estar reclamando, mas ele deve ter sacado uma parte do dinheiro, uma boa parte do dinheiro. Ele tem aliados ricos nos Estados Unidos que também podem mantê-lo.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Eduardo Bolsonaro também teve suas contas bloqueadas nas últimas semanas, após ordem emitida pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes.

Leonardo Sakamoto detalhou para que serve afinal o bloqueio de contas ao deputado federal Eduardo Bolsonaro e seus familiares.



Afinal de contas, para que serve esse bloqueio de contas? Primeiro, o dinheiro que ele recebe como salário é uma espécie de dar o fim a um escárnio, porque, na prática, o salário dele vem da onde? Dos impostos de todos nós, do contribuinte brasileiro.

Então o contribuinte brasileiro estava bancando através dos impostos, o deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, conspirando contra os interesses do Brasil. Isso é o primeiro lugar.

Segundo lugar, os recursos envolvidos na sua manutenção lá, sejam os recursos doados pelo seu pai, aquela mesadinha de R$ 2 milhões, sejam recursos na conta de sua família, também precisam no mínimo ser bloqueados para que fique mais difícil a dele lá.

Se o governo brasileiro não pode alcançá-lo, a justiça brasileira não pode alcançá-lo, se a polícia brasileira não pode alcançá-lo, porque ele está com guarida, está sob a proteção do governo norte-americano, então que, na verdade, incute-se essa ação dele em trair o nosso país em atacar o Brasil.

