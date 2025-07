Roma espera 500 mil jovens católicos para o Jubileu

Meio milhão de jovens de todos os continentes são esperados em Roma na próxima semana, a pedido do papa Leão XIV, no âmbito do Jubileu, o "Ano Santo" da Igreja Católica, anunciaram os organizadores nesta quarta-feira(23).

Esses estudantes e jovens profissionais participarão de uma peregrinação de 28 de julho a 3 de agosto, que se encerrará no domingo com uma grande missa do papa Leão XIV ao ar livre, anunciaram os organizadores em uma coletiva de imprensa no Vaticano.

Os participantes são de 146 países, 68% deles da Europa, mas "muitos jovens vêm de países atualmente em guerra", como Líbano, Iraque, Mianmar, Ucrânia, Israel, Síria e Sudão do Sul, explicou Dom Rino Fisichella, bispo do Dicastério para a Evangelização.

A peregrinação levará a uma grande vigília com o papa na periferia leste de Roma no sábado à noite, antes da missa de encerramento no dia seguinte.

"Devido à sua importância, este evento exige medidas de segurança excepcionais", declarou o prefeito de Roma, Lamberto Giannini, especificando que a situação internacional e as diversas tensões "exigem a máxima atenção".

Para enfrentar o calor escaldante na capital italiana, autoridades disponibilizaram mais de 2.600 pontos de acesso para água potável, pulverizadores, cinco milhões de garrafas de água e um amplo atendimento médico, explicou o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, que descreveu o evento como "o mais importante organizado na Itália em termos de infraestrutura tecnológica".

No total, 13.000 pessoas serão mobilizadas para supervisionar o evento, incluindo 3.000 voluntários de proteção civil, 1.000 policiais locais e mais de 4.000 recepcionistas.

Este encontro internacional é apresentado como o grande final do Jubileu, o "Ano Santo" que a Igreja Católica celebra a cada 25 anos, durante o qual os peregrinos podem receber uma "indulgência plenária", ou seja, o perdão dos pecados, segundo a tradição.

Durante o Jubileu de 2000, mais de dois milhões de jovens participaram da Jornada Mundial da Juventude em Roma, um chamado do papa João Paulo II.

