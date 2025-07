Reino Unido anuncia sanções inéditas contra gangues de tráfico de migrantes

O Reino Unido anunciou nesta quarta-feira (23) sanções contra 25 indivíduos e organizações suspeitos de envolvimento no tráfico de migrantes. A medida sem precedentes no país é uma tentativa do governo trabalhista do primeiro-ministro Keir Starmer de conter as travessias no Canal da Mancha de pessoas que tentam chegar ilegalmente ao Reino Unido.

O governo britânico está sob pressão, no momento em que as chegadas de migrantes e requerentes de asilo a bordo de pequenas embarcações ultrapassaram 23.500 desde o início do ano, um recorde para o período. Essas travessias perigosas resultaram em 17 mortes, de acordo com o Ministério do Interior francês.

Entre as medidas tomadas por Londres estão o congelamento de bens e a proibição de viagens. Elas fazem parte de um novo pacote de sanções implementado especificamente contra redes de imigração ilegal.

Esta primeira rodada de sanções visa líderes de redes sediadas nos Bálcãs e no Norte da África. Uma empresa chinesa de barcos infláveis também foi penalizada, assim como indivíduos no Oriente Médio envolvidos em um sistema informal de transferência de dinheiro, informou o Ministério das Relações Exteriores britânico.

"Da Europa à Ásia, lideramos a luta contra os traficantes de pessoas que facilitam a migração irregular, atacando-os onde quer que operem no mundo", afirmou o secretário do Interior do Reino Unido, David Lammy, em um comunicado.

Entre os alvos das sanções está o albanês Bledar Lala, descrito pelo governo britânico como o líder de "uma rede que organiza o contrabando ilegal de migrantes da Bélgica para o Reino Unido através do Canal da Mancha".

Também são alvos Alen Basil, "um ex-tradutor policial que liderou uma grande rede de tráfico de migrantes na Sérvia", e Mohammed Tetwani, descrito como "o líder de um campo de migrantes em Horgos, Sérvia", com métodos "violentos".

O governo britânico também tem como alvo o banqueiro Muhammed Khadir Pirot, que "recebe dinheiro de migrantes para pagar sua passagem ilegal do Curdistão iraquiano para a Europa via Turquia".

A empresa chinesa Weihai Yamar Outdoors Product Co. está sendo sancionada "por fabricar barcos infláveis usados para o tráfico de pessoas".

Organizações e indivíduos baseados nos Bálcãs, suspeitos de fornecer passaportes falsos a migrantes. também estão na mira das autoridades.

Tema de discussão política

O primeiro-ministro Keir Starmer prometeu "desmantelar as gangues de traficantes de pessoas". A medida é uma reação ao crescimento do partido de extrema direita anti-imigração Reform UK, que ganha mais adesões.

A questão é extremamente sensível no Reino Unido, onde confrontos ocorreram recentemente em frente a um hotel que abriga requerentes de asilo em Epping, no nordeste de Londres. A tensão eclodiu depois que um requerente de asilo, de 38 anos, foi acusado de agressão sexual.

A lembrança dos protestos anti-imigração que abalaram o Reino Unido no ano, após o assassinato de três meninas na cidade de Southport (noroeste da Inglaterra), está fresca na memória dos habitantes. As meninas foram esfaqueadas por um jovem britânico de origem ruandesa, falsamente retratado nas redes sociais como um requerente de asilo que havia chegado de barco.

Para Tom Keatinge, diretor de estudos sobre crimes financeiros e segurança do Royal United Services Institute (RUSI), em Londres, essas sanções representam "uma nova frente nos esforços do Reino Unido" para combater o tráfico de imigrantes ilegais. No entanto, ele minimizou o impacto da medida: "Eu recomendaria cautela com promessas exageradas", disse à AFP. "Falar sobre congelamento de bens e uso de sanções para 'destruir gangues' parece exagerado e ainda precisa ser comprovado", acrescentou.

Londres e Paris anunciaram recentemente um acordo de migração que prevê o retorno à França de um migrante que chegue ao Reino Unido em um pequeno barco, em troca da recepção em solo britânico de um migrante na França que possa comprovar laços com o Reino Unido.

O governo britânico ainda se comprometeu a intensificar o combate ao trabalho ilegal, que, segundo Paris, alimenta a imigração ilegal.

O Ministério do Interior britânico anunciou planos para testar um sistema de inteligência artificial capaz de estimar a idade de requerentes de asilo com base em seus rostos, com o objetivo de implementá-lo em 2026.

(Com AFP)