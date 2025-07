'Querem taxar o seu Pix': Tabata Amaral faz vídeo sobre riscos de medidas de Trump

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) publicou um vídeo nas suas redes sociais nesta terça-feira, 22, sobre os riscos da taxação anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos brasileiros e a recente abertura de uma investigação sobre o Pix, sistema de pagamentos desenvolvido pelo Banco Central.

No vídeo, Tabata diz que a inclusão do Pix nas investigações do governo Trump sobre práticas comerciais do Brasil é motivada pelo lobby das grandes bandeiras de cartão de crédito que lucram bilhões com as transações feitas no mercado brasileiro.

"O resto do mundo não tem Pix. Na Europa não tem nada parecido. Nos Estados Unidos ainda é comum usar cheque. [...] E, por isso, o nosso Pix virou alvo, porque cresceu rápido. Fez o uso de cartão de crédito cair", argumentou a deputada.

Além disso, Tabata afirma que o alcance do Pix também ameaça big techs, que possuem seu próprio sistema de pagamento. Essas empresas, segundo a deputada, teriam interesse em enfraquecer o Pix para manter o monopólio de seus serviços.

"Todas elas estavam na primeira fila na posse de Donald Trump, porque o projeto de poder dele também é bom para elas, manter o mundo usando tecnologia americana, sem concorrência, sem regulação", disse Tabata.

Ela também faz referência ao embate das big techs com o Judiciário brasileiro, que propõe responsabilizar as redes sociais por golpes, fraudes, jogo ilegal, discurso de ódio e outros crimes cometidos dentro das plataformas.

Outro argumento levantado pela deputada é o da aliança entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governo norte-americano. Donald Trump, em carta enviada ao governo brasileiro, anunciou o tarifaço em resposta ao tratamento da Justiça ao ex-chefe do Executivo, à liberdade de expressão e ao comércio norte-americano.

"Bolsonaro é útil para essas empresas. Ele topa tudo, desde que consiga escapar da Justiça, manter relevância política, reconstruir poder. É por isso que Eduardo Bolsonaro está conspirando nos Estados Unidos", disse Tabata.

Segundo a deputada, atacar o Pix é atingir diretamente o povo, que pode perder um sistema de pagamentos moderno e acessível.

"Aqui tem uma democracia, aqui tem um povo soberano e aqui a gente sabe se defender quando é necessário. Primeiro atacaram nossas exportações de laranja, café, carne bovina, agora atacam Pix. E se a gente se calar, vão atacar mais", afirmou a deputada.