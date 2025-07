Principal negociador de comércio da UE falará com homólogo dos EUA sobre tarifas

O comissário europeu de Comércio, Maros Sefcovic, tem previsão para dialogar nesta quarta-feira (23) com seu homólogo americano como parte do esforço para alcançar um acordo que evite a adoção de tarifas elevadas no comércio bilateral, disse um porta-voz da União Europeia.

O governo do presidente americano, Donald Trump, ameaçou impor tarifas de 30% aos produtos da União Europeia, e Bruxelas está preparando contramedidas no valor de cerca de 100 bilhões de dólares (557 bilhões de reais na cotação atual), caso os esforços de negociação não sejam bem-sucedidos.

"O enfoque principal da UE é chegar a um resultado negociado com os EUA", disse o porta-voz comercial da Comissão Europeia, Olof Gill, acrescentando que "contatos intensivos em nível técnico e político" estavam em andamento.

De acordo com Gill, Sefcovic pretende entrar em contato com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, pouco antes de atualizar as capitais da UE sobre as negociações em andamento.

"Embora nossa prioridade sejam as negociações, continuamos em paralelo nos preparando para todos os resultados, incluindo possíveis contramedidas adicionais", acrescentou o porta-voz.

As represálias acordadas até o momento pela UE entrariam em vigor no dia 7 de agosto caso não haja acordo, disse.

As conversas do dia serão a primeira discussão entre a UE e os EUA em nível político desde que Sefcovic viajou a Washington na semana passada para se reunir com Lutnick e com o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer.

Os países da UE apoiaram a Comissão Europeia, o braço Executivo do bloco, para pressionar por um acordo antes de adotar fortes contramedidas.

A UE preparou dois conjuntos de tarifas retaliatórias sobre os produtos americanos: um apresentado este mês, no valor de 72 bilhões de euros (cerca de 84 bilhões de dólares ou 467,9 bilhões de reais na cotação atual) sobre os produtos americanos.

O outro conjunto vale cerca de 21 bilhões de euros (116,9 bilhões de reais na cotação atual), em resposta às tarifas dos EUA sobre o aço e o alumínio da UE.

raz/ahg/mb/jmo/aa

© Agence France-Presse