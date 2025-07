Primeiro-ministro do Japão Shigeru Ishiba nega que tenha decidido renunciar

TÓQUIO (Reuters) - O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, negou na quarta-feira que tenha decidido renunciar, depois que uma fonte e reportagens da mídia disseram que ele planeja anunciar sua saída para assumir a responsabilidade por uma derrota contundente nas eleições para a câmara alta.

Questionado sobre as notícias da mídia de que ele havia expressado sua intenção de renunciar já neste mês, o líder de 68 anos disse aos repórteres na sede do partido: "Eu nunca fiz tal declaração... Os fatos relatados na mídia são completamente infundados".

Os relatos surgiram depois que Ishiba e o presidente dos EUA, Donald Trump, revelaram um acordo comercial na terça-feira que reduz as tarifas sobre as importações de automóveis japoneses e poupa Tóquio de novas taxas punitivas sobre outros produtos.

Ishiba optou por não deixar o cargo logo após a eleição para evitar instabilidade política à medida que o prazo de 1º de agosto para fechar o acordo comercial se aproximava, disse uma fonte próxima ao primeiro-ministro, pedindo para não ser identificada porque não está autorizada a falar com a mídia.

Ishiba anunciará sua renúncia no próximo mês, informou a mídia japonesa anteriormente.

Sua saída, menos de um ano depois de assumir o cargo, desencadearia uma batalha de sucessão dentro do Partido Liberal Democrata, conforme este enfrenta os desafios de novos partidos políticos, especialmente os de direita, que estão diminuindo seu apoio.

Entre eles está o grupo de extrema-direita Sanseito "japoneses em primeiro", que subiu na votação de domingo, aumentando sua representação na câmara alta para 14, contra um anteriormente. O partido atraiu os eleitores com promessas de restringir a imigração, reduzir os impostos e proporcionar alívio financeiro às famílias pressionadas pelo aumento dos preços.

Ishiba, ex-ministro da Defesa que não conseguiu conquistar a liderança do partido em quatro tentativas, derrotou a conservadora linha-dura Sanae Takaichi em sua quinta tentativa em um segundo turno no ano passado.

Quem quer que o suceda como líder do Partido Liberal Democrata, que governou o Japão durante a maior parte do período pós-guerra, terá que governar sem maioria em nenhuma das câmaras do Parlamento após a derrota do governo nas eleições da câmara baixa em outubro.

Sua prioridade imediata seria garantir o apoio de um número suficiente de parlamentares de partido de oposição para obter a confirmação como primeiro-ministro.

É improvável que qualquer novo líder convoque uma eleição geral imediatamente, a fim de reforçar o apelo do partido antes de buscar um mandato dos eleitores.

(Reportagem de Satoshi Sugiyama, Leika Kihara e Makiko Yamazaki)