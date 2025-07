Preço recorde de imóveis nos EUA e juros elevados esfriam mercado e reduzem vendas, afirma NAR

O valor mediano das casas usadas nos Estados Unidos subiu 2% em relação a junho do ano passado, para US$ 435.300, informou nesta quarta-feira, 23, a Associação Nacional de Corretores de Imóveis (NAR, na sigla em inglês). Esse é o maior valor já registrado na série histórica iniciada em 1999.

A instituição aponta que o peso combinado de juros elevados e preços recordes influenciou o desaquecimento das vendas em plena primavera americana, tradicionalmente o período mais aquecido do setor. "O preço recorde reflete anos de oferta insuficiente", afirmou Lawrence Yun, economista-chefe da NAR.

Apesar de um aumento anual de 15,9% no estoque total de casas à venda, o número de unidades disponíveis (1,53 milhão) ainda representa apenas 4,7 meses de oferta, abaixo do ideal para um mercado equilibrado. Em algumas regiões, como Texas e Flórida, os estoques cresceram e os preços recuaram, mas isso não se repetiu no panorama nacional.

As taxas de hipoteca continuam pesando sobre o setor: o juro médio do financiamento de 30 anos era de 6,75% na última medição. Para Yun, se esse patamar cair para 6%, o mercado poderia ver até 160 mil inquilinos se tornarem compradores de primeira viagem.

As vendas de moradias usadas nos EUA recuaram 2,7% em junho ante maio, o menor nível em dez meses, informou nesta quarta-feira a associação.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.