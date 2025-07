Calendário do PIS de agosto: veja data de pagamento do abono salarial

A Caixa Econômica Federal vai iniciar, em 15 de agosto, o pagamento do abono salarial de 2025 para trabalhadores nascidos em novembro e dezembro.

O que aconteceu

De acordo com o cronograma estabelecido pelo governo, essa etapa marca a última fase de liberação do benefício neste ano. Poderão sacar o valor os profissionais que atuaram com carteira assinada por ao menos 30 dias em 2023, seja em empresas privadas ou em órgãos públicos.

Além disso, é preciso ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês ao longo de 2023 (R$ 2.640) e estar cadastrado no programa PIS/PASEP há, no mínimo, cinco anos.

Para que o trabalhador tenha direito ao pagamento, os dados sobre o vínculo empregatício devem ter sido corretamente informados pelo empregador no sistema RAIS (até 15 de maio de 2024) ou no eSocial (até 19 de agosto de 2024), conforme o tipo de contrato.

O valor do abono varia conforme o número de meses trabalhados em 2023, tendo como base o salário mínimo de 2025, fixado em R$ 1.518. Quem trabalhou todos os meses do ano recebe o valor cheio; quem atuou por menos tempo recebe de forma proporcional.

A verificação do benefício pode ser feita pela Carteira de Trabalho Digital, via aplicativo Gov.br, pelo telefone 158 (Alô Trabalho) ou em postos do Ministério do Trabalho.

Quem possui conta na Caixa terá o valor depositado diretamente na conta corrente ou poupança. Já os correntistas do Banco do Brasil poderão optar por receber via PIX, TED ou saque nas agências. Para os demais, a quantia será transferida para uma conta digital gratuita, aberta automaticamente pela Caixa.

Segundo estimativas do governo federal, cerca de 25,8 milhões de brasileiros devem receber o abono salarial em 2025, totalizando aproximadamente R$ 30,7 bilhões em recursos.

Calendário de pagamento do abono PIS 2025

Nascidos em novembro e dezembro: pagamento em 15 de agosto.