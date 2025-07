Petróleo fecha perto da estabilidade com negociações tarifárias em foco

Os contratos futuros de petróleo fecharam perto da estabilidade, enquanto investidores aguardam uma possível decisão das negociações entre a União Europeia (UE) e os EUA. A commodity reduziu o movimento de queda depois que dados semanais do Departamento de Energia (DoE) dos EUA mostraram baixa maior do que o previsto nos estoques americanos na semana passada.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro caiu 0,09% (US$ 0,06), a US$ 65,25 o barril. Já o Brent para mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 0,12% (US$ 0,08), a US$ 68,51 o barril.

O acordo comercial entre EUA e Japão fechado nesta terça, 22, com uma tarifa de 15% às importações japonesas, é positivo para a economia americana, mas "provavelmente não será um evento no que diz respeito ao aumento das exportações de petróleo", diz Dennis Kissler, do BOK Financial. O mercado está aguardando mais notícias sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e se as negociações da UE com os EUA se tornarão realidade, acrescenta ele.

Relatos da mídia sugerem que o bloco está se aproximando de um acordo que prevê uma tarifa básica de 15% para a maioria dos produtos, inclusive veículos. Todavia, a UE pode atingir Washington rapidamente com tarifas de 30% sobre quase 100 bilhões de euros em produtos caso os dois lados não consigam chegar a um acordo. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou nesta quarta, 23, que pretende falar sobre as compras chinesas de petróleo da Rússia e do Irã nas negociações da próxima semana com Pequim.

No México, Ministério da Fazenda anunciou um plano de transação de dívida em favor da Petróleos Mexicanos (Pemex) para fortalecer as finanças da estatal de petróleo e ajudar a cumprir obrigações de curto prazo.

*Com informações da Dow Jones Newswires