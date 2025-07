Petróleo fecha estável com negociações comerciais em foco

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam quase estáveis nesta quarta-feira, com os investidores avaliando a evolução do comércio entre a União Europeia e os Estados Unidos, depois que o presidente Donald Trump chegou a um acordo tarifário com o Japão.

Os futuros do petróleo Brent caíram 0,12%, a US$68,51 por barril, enquanto os futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA caíram 0,09%, a US$65,25 por barril.

Na quarta-feira, as autoridades da UE disseram que estavam caminhando para um acordo comercial com Washington que resultaria em uma tarifa ampla de 15% sobre os produtos da UE importados para os EUA, evitando uma taxa mais severa de 30% prevista para ser implementada a partir de 1º de agosto.

Poucas horas antes, Trump disse que os EUA e o Japão haviam fechado um acordo comercial que reduziria as tarifas sobre as importações de automóveis e pouparia Tóquio de novos impostos punitivos sobre outros produtos, em troca de um pacote de US$550 bilhões em investimentos e empréstimos vinculados aos EUA.

"O acordo comercial com o Japão pode ser um modelo para acordos comerciais com outros países", disse Andrew Lipow, presidente da Lipow Oil Associates. "Por outro lado, o mercado ainda está preocupado com a possibilidade de os EUA chegarem a um acordo com a União Europeia e a China."

A Comissão Europeia planejava apresentar contra-tarifas sobre 93 bilhões de euros (US$109 bilhões) de produtos norte-americanos para aprovação dos membros da UE. Espera-se que haja uma votação na quinta-feira, embora nenhuma medida seja imposta até 7 de agosto.

Ambos os contratos de referência caíram cerca de 1% na terça-feira, depois que a UE disse que estava considerando contramedidas contra as tarifas dos EUA.

(Reportagem de Nicole Jao em Nova York, Enes Tunagur em Londres, Mohi Narayan em Nova Delhi, reportagem adicional de Colleen Howe em Pequim)