Perspectivas de reforma da OMC são ofuscadas por bloqueio de acordo sobre investimentos, dizem fontes

Por Olivia Le Poidevin

GENEBRA (Reuters) - A Organização Mundial do Comércio (OMC) sofreu um revés em sua reunião do Conselho Geral em Genebra nesta quarta-feira, após um pequeno grupo de países bloquear novamente uma iniciativa destinada a impulsionar o investimento estrangeiro, disseram duas fontes à Reuters.

A Facilitação de Investimentos para o Desenvolvimento (IFD, na sigla em inglês), que visa reduzir barreiras burocráticas para incentivar o investimento estrangeiro direto, especialmente em países em desenvolvimento e menos desenvolvidos, foi bloqueada por Índia, África do Sul e Turquia, segundo as fontes, que pediram anonimato devido à sensibilidade do assunto.

A OMC exige consenso total entre todos os seus 166 membros para que uma medida seja incorporada formalmente ao seu regulamento. A medida teve apoio formal de 127 membros.

Fontes comerciais descreveram o bloqueio mais recente como um sinal "preocupante", num momento em que os membros da OMC avaliam reformas abrangentes para revitalizar o órgão de comércio global, que vem sendo desafiado por uma onda de tarifas impostas pelo governo Trump.

Defensores das reformas estão pressionando por mudanças especialmente no processo de tomada de decisões por consenso, para evitar que países bloqueiem medidas e atrasem iniciativas.

Índia, África do Sul e Turquia não estavam imediatamente disponíveis para comentar.

"A integração da IFD à estrutura da OMC é um teste decisivo da disposição dos membros em transformar discussões sobre reforma em ação prática", disse um delegado comercial à Reuters, classificando o bloqueio como decepcionante.

A delegação da União Europeia afirmou aos membros que a IFD não prejudica os interesses de ninguém e que bloqueá-la "colocaria em risco" o sistema multilateral de comércio, segundo uma declaração vista pela Reuters.

A Índia e a África do Sul já haviam se oposto anteriormente à inclusão da medida em reuniões de alto nível, como a reunião ministerial de 2025 em Abu Dhabi, onde não foi possível obter consenso.

Keith Rockwell, analista comercial da Fundação Hinrich e ex-diretor de comunicações da OMC, disse à Reuters que a obstrução contínua da Índia ao acordo de facilitação de investimentos é, em parte, uma tática para obter vantagem em negociações sobre segurança alimentar.

"Isso sinaliza tempos muito difíceis à frente para a reforma em outras áreas", acrescentou.