Desnutrição em Gaza tem aumento 'mortal'; 21 crianças menores de 5 anos morreram em 2025

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse nesta quarta-feira que está vendo um aumento mortal da desnutrição em Gaza que levou à morte de 21 crianças menores de cinco anos até agora em 2025.

Os centros de desnutrição estão cheios, sem suprimentos suficientes para alimentação de emergência, afirmou a agência de saúde, à medida que a crise de fome é acelerada pelo colapso da distribuição de ajuda e pelas restrições de acesso.

Gaza tem visto seus estoques de alimentos se esgotarem desde que Israel cortou todos os suprimentos para o território em março e depois suspendeu o bloqueio em maio, mas com condições que diz serem necessárias para evitar que a ajuda seja desviada para grupos militantes. No entanto, as agências de ajuda dizem que apenas uma pequena parte do que é necessário está chegando às pessoas em Gaza.

2024 - O menino palestino Yazan al-Kafarneh,que morreu aos 10 anos com desnutrição severa, em Gaza Imagem: 29.fev.24/AFP

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que a agência de saúde não conseguiu entregar nenhum alimento por quase 80 dias entre março e maio, acrescentando que a retomada das entregas ainda está muito abaixo do necessário.

"Os 2,1 milhões de pessoas na zona de guerra que é Gaza estão enfrentando mais um assassino além das bombas e balas, a fome; agora estamos testemunhando um aumento mortal de doenças relacionadas à desnutrição", afirmou Ghebreyesus.