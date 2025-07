Você já emprestou o seu carro para um amigo ou familiar e não pensou duas vezes?

Esse gesto comum pode parecer inofensivo, mas a verdade é que ele pode carregar riscos sérios - legais, financeiros e até criminais - para o proprietário do veículo.

No Brasil, o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) é claro ao responsabilizar não só o condutor, mas também o dono do carro em determinadas situações - em alguns casos, a recomendação de especialistas em legislação de trânsito é não emprestar seu veículo em hipótese alguma (leia abaixo).

Ao permitir que outra pessoa assuma a direção, o proprietário pode acabar recebendo multas, pontos na CNH e até responder criminalmente por infrações cometidas por terceiros.

Situações como emprestar o veículo a quem está com a habilitação suspensa, sob o efeito de álcool ou mesmo para menores de idade ampliam consideravelmente os riscos. Em caso de acidente, as consequências podem ir além dos danos materiais, atingindo também a esfera penal e civil.

Infrações que 'sobram' para proprietário

A legislação brasileira determina que algumas infrações, especialmente aquelas que não exigem a abordagem de um agente ao condutor, sejam automaticamente atribuídas ao proprietário do veículo.

Isso acontece porque a identificação da infração é feita com base na placa do carro, vinculada ao nome registrado no Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

Infrações como excesso de velocidade flagrado por meio de radar, avanço de sinal vermelho, falta de pagamento de pedágio ou estacionamento em local proibido, por exemplo, muitas vezes não permitem a identificação de quem estava ao volante no momento.

Nesses casos, a penalidade recai diretamente sobre o CPF do dono do carro - a menos que ele realize, dentro do prazo legal, a indicação do real condutor.

Ainda assim, existem infrações que, por sua natureza, sempre serão de responsabilidade do proprietário, independentemente de quem esteja dirigindo.

São aquelas relacionadas à documentação obrigatória e ao estado de conservação do veículo. Manter o licenciamento em dia, garantir que o automóvel esteja em boas condições e que todos os equipamentos estejam funcionando corretamente são obrigações intransferíveis do dono.

Quando essas exigências não são cumpridas, o proprietário responde por infrações que, em geral, são classificadas como graves ou gravíssimas.

Isso inclui casos em que o carro é flagrado com cor ou características alteradas, sem passar pela inspeção de segurança obrigatória, sem equipamentos essenciais ou com eles danificados, com acessórios proibidos ou iluminação modificada. Nessas situações, além da multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), pode haver a retenção do veículo até sua regularização.

Para quem você não deve emprestar o carro

Imagem: Getty Images

Emprestar o veículo é, sem dúvida, uma prática comum e, muitas vezes, um ato de gentileza entre amigos ou familiares.

No entanto, existem situações específicas em que o proprietário deve evitar esse tipo de concessão - sob pena de enfrentar sérias consequências legais.

De acordo com o Artigo 310 do CTB, o simples ato de emprestar o carro pode resultar em responsabilização criminal, inclusive com pena de detenção. Isso ocorre quando o veículo é entregue a pessoas que não estão legalmente aptas a dirigir, como nos seguintes casos:

Pessoa não habilitada (incluindo menores de idade)

Condutor com habilitação cassada ou suspensa

Indivíduo que, por condição de saúde física ou mental, ou por embriaguez, esteja incapacitado de conduzir o veículo com segurança

Nessas situações, o proprietário assume o risco de responder por um crime de trânsito, mesmo que não esteja presente no momento da condução. A lei entende que houve negligência ao confiar a direção do veículo a alguém que não tinha condições legais ou físicas para conduzi-lo.

Além disso, o proprietário também poderá ser multado se ele entregar o seu veículo a pessoa com a CNH vencida há mais de 30 dias (infração gravíssima, com multa de R$293,47) e com a CNH de categoria diferente daquela do veículo que está dirigindo (gravíssima com multa multiplicada duas vezes - R$ 586,94).

Acidente de trânsito

Se a pessoa que pegou o carro emprestado causar um acidente, os impactos podem ser devastadores - tanto para o condutor quanto para o dono do carro.

Em primeiro lugar, haverá a responsabilização civil por danos a terceiros. Mesmo que a responsabilidade legal primária seja do motorista, o proprietário pode ser alvo de ações judiciais por ter cedido o carro.

Se o veículo estiver com pendências como licenciamento vencido, problemas mecânicos e pneus carecas, e o acidente ocorrer por esse motivo, o proprietário também poderá ser responsabilizado por negligência na conservação do carro, agravando ainda mais a situação.

Além disso, se o condutor estiver alcoolizado, não habilitado ou com a CNH suspensa, e o proprietário souber disso, a responsabilidade criminal pode ser estendida a ele.

Nesses casos, o Ministério Público pode entender que houve conivência ou dolo eventual, e o processo pode evoluir para crimes graves, como lesão corporal culposa ou até homicídio culposo.

Pagamento de multa e pontos na CNH

Conforme estipula o Contran (Conselho Nacional de Trânsito), o proprietário do veículo será sempre o responsável pelo pagamento da penalidade de multa - independentemente de quem tenha cometido a infração.

Já os pontos decorrentes da infração, esses sim podem ser atribuídos ao condutor, desde que seja feita a devida indicação do motorista responsável. Esse procedimento é fundamental quando o dono do veículo não era quem estava dirigindo no momento da autuação.

A indicação do condutor deve ser realizada sempre que o proprietário for notificado por uma infração que não cometeu. Dessa forma, evita-se que ele arque com os pontos na CNH, ainda que continue obrigado a pagar o valor da multa. Trata-se de uma maneira de assegurar que a penalidade administrativa mais severa - a pontuação - atinja de fato quem estava ao volante.

O procedimento é simples. Junto à notificação da infração, o proprietário recebe um formulário específico para preencher com seus dados e os do condutor infrator. Esse documento deve ser enviado ao órgão autuador dentro do prazo legal, que é de 30 dias contados a partir da data de notificação.

Reforçando que, mesmo após indicar corretamente o condutor, a obrigação de quitar a multa continua sendo do proprietário do veículo. No entanto, a transferência dos pontos para quem realmente cometeu a infração pode evitar problemas mais graves, como o acúmulo excessivo de pontuação e a consequente suspensão do direito de dirigir.