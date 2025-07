Neoenergia dobra lucro líquido no 2º tri

(Reuters) - A Neoenergia anunciou nesta quarta-feira que seu lucro líquido dobrou no segundo trimestre a R$1,63 bilhão, conforme comunicado ao mercado.

A empresa registrou crescimento de 100% no lucro, apoiado por expansão de 7% na margem bruta para R$4,41 bilhões, enquanto as despesas operacionais tiveram leve crescimento de 4%.

Além disso, a empresa registrou investimento de R$2,8 bilhões no trimestre e R$5,0 bilhões no acumulado do ano.

(Por Michael Susin em Barcelona)