Negociações entre russos e ucranianos começam em Istambul

A Rússia e a Ucrânia retomaram nesta quarta-feira (23) as negociações em um terceiro ciclo de diálogos diretos em Istambul, mas o Kremlin baixou as expectativas de um progresso para pôr fim à guerra e advertiu que serão discussões "muito complicadas".

"Nosso objetivo é acabar o mais rápido possível com esta guerra sangrenta", declarou o ministro das Relações Exteriores turco, Hakan Fidan, ao abrir a reunião entre as duas delegações.

"O objetivo final é um cessar-fogo que abra caminho para a paz", afirmou Fidan no início do encontro entre o negociador-chefe russo, Vladimir Medinsky, e o representante da Ucrânia, Rustem Umerov, ex-ministro da Defesa e atual secretário do Conselho de Segurança.

Esta terceira rodada de negociações diretas ocorre sob pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que em meados deste mês deu a Moscou um prazo de 50 dias para chegar a um acordo com Kiev, sob ameaça de severas sanções.

As conversações anteriores em Istambul, em maio e junho, resultaram apenas em acordos para a troca de prisioneiros e dos corpos dos soldados mortos.

Antes do início das conversas, o Kremlin reduziu as expectativas.

"Ninguém espera um caminho fácil. Serão discussões muito complicadas", declarou à imprensa o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, reiterando que as propostas das partes para encerrar o conflito são "diametralmente opostas".

Por sua vez, uma fonte dentro da delegação enviada pela Ucrânia afirmou à AFP esperar uma "posição construtiva" por parte da Rússia e que desista de "seus ultimatos".

- Posturas distantes -

As posições estão muito distantes. A Rússia exige os quatro oblasts (regiões administrativas) ucranianos parcialmente ocupados que reivindica ter anexado em setembro de 2022: Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. Também exige que Kiev desista do projeto de adesão à Otan.

A Ucrânia descarta negociar concessões territoriais antes de estabelecer uma trégua e insiste que nunca reconhecerá as reivindicações russas sobre seu território ocupado, incluindo a península da Crimeia, que Moscou anexou em 2014.

Kiev e seus aliados ocidentais acusam o Kremlin de bloquear as negociações ao manter exigências maximalistas, enquanto o Exército russo, mais numeroso e melhor equipado, prossegue com os bombardeios e ataques na frente de batalha, onde continua avançando.

A chefe da política externa da União Europeia, Kaja Kallas, considerou o prazo de 50 dias de Trump um período "extremamente longo, quando civis inocentes morrem todos os dias".

- Rússia reivindica novo avanço -

Na madrugada desta quarta-feira, 71 drones russos atacaram a Ucrânia, segundo a Força Aérea. Duas crianças ficaram feridas no oblast de Kherson (sul) e uma mulher morreu em um ataque de artilharia russa, segundo as autoridades locais.

O Exército russo afirmou ter neutralizado 33 drones ucranianos lançados contra seu território durante a noite.

O Ministério da Defesa russo reivindicou a tomada de uma nova localidade, Varachine, no oblast ucraniano de Sumy (nordeste).

Apesar da pressão americana, a Rússia intensificou os bombardeios sobre a Ucrânia nas últimas semanas e reivindicou avanços em diferentes pontos da linha de frente.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pediu no mês passado às partes que "não fechem a porta ao diálogo".

