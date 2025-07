Negociações comerciais entre EUA e UE ganham impulso de acordo de Trump com Japão

Por Philip Blenkinsop e Trevor Hunnicutt

BRUXELAS/WASHINGTON (Reuters) - A União Europeia e os Estados Unidos estão caminhando para um potencial acordo comercial que inclui uma tarifa básica de 15% dos EUA sobre os produtos da UE e possíveis isenções, disseram dois diplomatas europeus nesta quarta-feira, o que pode deixar o presidente Donald Trump mais perto de garantir outro grande acordo comercial horas depois de ter chegado a um trato com o Japão.

Os negociadores europeus esperam chegar a um acordo para evitar a tarifa de 30% que Trump disse que irá impor às importações do bloco de 27 países em 1º de agosto.

A taxa, que também pode se estender aos automóveis, refletiria o acordo que os EUA fecharam com o Japão, anunciado por Trump na terça-feira. O acordo poderia incluir isenções para alguns produtos da UE, disseram os diplomatas.

À medida que as negociações continuam, a Comissão Europeia disse que continuaria com potenciais contramedidas caso um acordo não seja alcançado.

Os membros da UE deveriam votar 93 bilhões de euros em contratarifas sobre os produtos dos EUA na quinta-feira, segundo diplomatas europeus. Uma ampla maioria dos membros apóia o uso de instrumentos anticoerção se não houver acordo, disseram eles.

Trump estava esperando um impulso após o complicado acordo alcançado com o Japão, o maior investidor estrangeiro nos EUA, que incluiu promessas de investimento e empréstimo do Japão de US$550 bilhões e compromisso de comprar 100 aviões Boeing e aumentar as compras de produtos agrícolas dos EUA.

As tarifas sobre o setor automotivo do Japão cairão de 27,5% para 15% como parte do acordo, reavivando as expectativas de um acordo semelhante para os carros da UE.

Trump disse no final da terça-feira que outros países iriam para negociações nesta semana e os governos estavam se esforçando para fechar acordos comerciais antes do prazo da próxima semana, que a Casa Branca tem repetidamente adiado sob pressão dos mercados e intenso lobby da indústria.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse em uma entrevista à Bloomberg Television que o Japão recebeu a taxa de 15% sobre as tarifas de automóveis "porque eles estavam dispostos a fornecer esse mecanismo de financiamento inovador" que ele não acha que outros países possam replicar.

Trump, no entanto, parece estar aberto a uma série de opções enquanto os EUA negociam acordos comerciais.

"Só reduzirei as tarifas se um país concordar em abrir seu mercado", escreveu Trump em uma publicação nas redes sociais na quarta-feira.

Além das negociações em Washington, o Comissário Europeu de Comércio, Maros Sefcovic, planejou conversar com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, na quarta-feira, em Bruxelas.

(Reportagem de Philip Blenkinsop em Bruxelas e Trevor Hunnicutt em Washington, reportagem adicional de Bhargav Acharya e Susan Heavey)