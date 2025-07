'Não nos interessa ter briga com os EUA', diz Jaques Wagner sobre comitiva

Do UOL, em São Paulo

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou que "não nos interessa" ter uma briga com os Estados Unidos. O senador é um dos oito membros da comitiva que viajará a Washington neste fim de semana para negociar o tarifaço.

O que aconteceu

Jaques Wagner afirmou que a missão aos Estados Unidos é um gesto político para dizer que o Brasil está disposto a defender sua soberania. "Nós queremos dialogar", disse em um vídeo publicado no X.

Senador disse que o objetivo é defender o Brasil, os empregos e empresários do país. "Espero que a gente tenha sucesso, porque não nos interessa ter uma briga em uma amizade de 206 anos que nós temos com os americanos", declarou.

Além de dois petistas, a comitiva é composta por parlamentares do centrão e bolsonaristas. Estarão na viagem os senadores Nelsinho Trad (PSD-MS), Rogério Carvalho (PT-SE), Tereza Cristina (PP-MS), Fernando Farias (MDB-AL), Marcos Pontes (PL-SP), Esperidião Amin (PP-SC) e Carlos Viana (Podemos-MG).

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o comentarista político Paulo Figueiredo têm atuado junto a autoridades americanas para esvaziar a visita da comitiva. A colunista do UOL Mariana Sanches apurou que autoridades do Departamento de Estado e o senador republicano Rick Scott teriam negado reuniões com os senadores brasileiros.

Eduardo disse que a comitiva está "fadada ao fracasso". Em post no X ontem, ele afirmou que os políticos visam "adiar o enfrentamento dos problemas reais" e que se trata de "um gesto de desrespeito à clareza da carta do Presidente Trump". Ele voltou a dizer que a única forma de negociar é aprovar a anistia a seu pai.