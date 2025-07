Moraes aceita justificativa de Chiquinho Brazão para falhas na tornozeleira

O ministro do STF Alexandre de Moraes aceitou as justificativas do ex-deputado Chiquinho Brazão para as falhas na tornozeleira eletrônica e o manteve em prisão domiciliar.

O que aconteceu

Ministro havia pedido para Brazão se justificar por descumprimento das regras da prisão domiciliar em três ocasiões, sob pena de voltar para a cadeia. Os advogados do ex-deputado explicaram que houve um problema no sinal de GPS da tornozeleira eletrônica em um dia, e nos outros dois, ele foi para consultas médicas que foram autorizadas pela Justiça.

Moraes verificou que argumentos procedem e manteve a prisão domiciliar, mas fez advertência. "Deixo de converter a prisão domiciliar em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, em caso de descumprimento das condições impostas, é possível a decretação da prisão preventiva", escreveu.

Cassado pela Câmara por excesso de faltas, Chiquinho está em prisão domiciliar desde abril deste ano. Antes, ele ficou em uma penitenciária em Campo Grande (MS) por quase um ano.

Ele é acusado de ser um dos mandantes da morte da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (PSOL). Chiquinho é réu pelo crime junto do irmão, o conselheiro do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro) Domingos Brazão, preso em uma penitenciária em Porto Velho (RO).

O julgamento deles ainda não foi marcado. Só ao fim do processo é que o STF vai definir pela absolvição ou condenação, além de eventuais penas.