Minério de ferro cai com fraqueza do setor imobiliário na China, mas estímulo reduz perdas

Por Lucas Liew

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro caíram nesta quarta-feira, prejudicados pela fraqueza contínua do setor imobiliário da China, que ofuscou o apoio vindo dos recentes estímulos do governo e dos planos de infraestrutura.

O contrato mais negociado de setembro do minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou a sessão em queda de 0,49%, a 813 iuanes (US$113,49) a tonelada.

O minério de ferro de referência de agosto na Bolsa de Cingapura caía 0,61%, a US$104,7 a tonelada.

Os empréstimos imobiliários pendentes da China aumentaram para o maior valor em dois anos em junho, após uma série de medidas imobiliárias destinadas a estabilizar o setor.

Apesar do apoio contínuo das políticas, a desaceleração do setor imobiliário continua a pesar sobre a economia. O investimento em imóveis caiu na primeira metade do ano, enquanto os preços das casas novas em junho registraram a maior queda mensal em oito meses.

O anúncio de um projeto hidrelétrico de US$170 bilhões no Tibete pode dar um grande impulso aos setores de concreto e aço, que passam por dificuldades, disseram analistas do ANZ.

Estima-se que os custos do projeto excedam em mais de quatro vezes os da hidrelétrica de Três Gargantas.

Enquanto isso, o Japão lançou uma investigação antidumping sobre as chapas de aço inoxidável importadas da China e de Taiwan, depois que os dados mostraram que essas importações estavam sendo vendidas no Japão a preços 20% a 50% mais baixos do que na China.

