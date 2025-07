Barbearias têm videogame e até churrasqueira; franquias do setor crescem

A procura de homens por serviços como barbearia e estética tem crescido no Brasil nos últimos anos. Dados da ABF (Associação Brasileira de Franchising) mostram um crescimento de 16% na abertura de novas operações no ramo das barbearias.

Setor está crescendo

Mercado de franquias de barbearias está crescendo. Em 2023, havia 55 franquias, já no ano seguinte, 64, reflexo da mudança de comportamento do consumidor masculino nos últimos anos. "O homem brasileiro passou a investir mais em autocuidado e experiência, o que impulsionou a demanda por serviços como barba, cabelo, estética e bem-estar em ambientes com proposta mais moderna e identidade de marca", afirma Lucien Newton, vice-presidente da vertical de Consultoria do Ecossistema 300 Franchising.

Ao todo são cinco marcas de franquias de barbearia, conforme levantamento da ABF. Para Newton, isso demonstra maturidade desses negócios e possibilidade de criação de novas franquias. "O setor ainda tem muitas oportunidades mal exploradas, especialmente em cidades de médio porte e com modelos híbridos ou mais enxutos. O que ocorre é que hoje o mercado é mais exigente. Para entrar e competir, é preciso estrutura, governança, e uma proposta de valor clara."

Marcas oferecem experiências

Marcas passaram a oferecer mais serviços. Além da barbearia, os espaços passaram a contar com café ou loja de roupas ou acessórios masculinos, observa Claudia Vobeto, diretora da Comissão de Saúde, Beleza e Bem-Estar da ABF. "Algumas marcas inseriram clubes de assinatura para fidelização e também têm aprimorado muito a digitalização com agendamento online", diz Vobeto.

Franquia de barbearia aposta na experiência e fidelização do cliente. Criada em 2014, a La Mafia Barbearia Social Club oferece mais que o serviço de corte de cabelo e barba, como salas de jogos com mesa de sinuca e videogames e, em algumas unidades, churrasqueiras onde é possível fazer o "dia de noivo". Três unidades da rede dispõem ainda de quadra de esportes. A ideia é criar uma cultura e senso de pertencimento. "O cliente entende que faz parte de um clã", explica Jader Lews, um dos sócios da La Máfia. Hoje a taxa de fidelização dos clientes fica entre 77% a 80% - ou seja, a cada 10 clientes, oito voltam.

La Mafia Barbearia aposta em salas de jogos e espaços de lazer para clientes Imagem: Divulgação

Hoje, 80% das franquias da La Mafia são administradas por ex-clientes. "Isso traz solidez, já que esse franqueado entende como era tratado como cliente", explica um dos sócios. As duas primeiras unidades da rede são próprias, porém, em 2016, um cliente propôs abrir uma franquia da marca em Taquara (RS). O negócio deu certo e a unidade está aberta até hoje. Atualmente, a La Mafia tem 40 unidades em quatro estados brasileiros (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo) - no ano passado foram abertas quatro novas unidades, já em 2023, seis. Para 2026, a projeção é dobrar o número de franqueadoras, segundo Lews.

Franquia de estética masculina foi criada após desconforto em clínica. Luis Fernando Carvalho, CEO da Homenz, criou a franquia após se sentir constrangido ao entrar em uma clínica para fazer um procedimento de criolipólise - técnica de resfriamento que ataca somente as células de gordura no local de aplicação, segundo a SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia) - e só encontrar mulheres. Dali, surgiu o estalo de criar uma estética focada no público masculino.

Em 2024, a rede faturou R$ 100 milhões, já nos seis primeiros meses de 2025 registrou R$ 65 milhões. E, para 2026, a projeção de faturamento é de R$ 300 milhões. A marca tem três modelos de investimento: clínica slim, premium e full. O investimento inicial varia de R$ 239 mil a R$ 534 mil. Já o faturamento médio mensal varia entre R$ 80 mil a R$ 140 mil. Nos três modelos, o prazo de retorno é de 24 meses.

A vaidade masculina está aumentando cada vez mais, homem busca resultado quer investe nele próprio. Luis Fernando Carvalho, CEO da Homenz