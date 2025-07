Deixe o cérebro forte: 11 treinos mentais que qualquer um pode fazer

O cérebro precisa de estímulos constantes para funcionar bem e se manter em forma. Ler, viajar, conversar e viver experiências novas são excelentes formas de nutri-lo. Mas você pode ir além.

Pesquisas mostram que treinar habilidades cognitivas com exercícios específicos ajuda a manter (e até melhorar) a memória, a concentração e o raciocínio lógico. O segredo? Desafiar o cérebro com tarefas que mexem com a atenção, a percepção e a imaginação —de preferência todos os dias.

A seguir, listamos 11 treinos mentais para você praticar:

1. Memória

A memória é uma habilidade complexa e dinâmica que precisa de estímulo constante. Quanto mais você ativa as conexões entre lembranças, mais fácil é resgatá-las depois.

Treino cerebral:

Ao conversar com uma pessoa conhecida, tente lembrar tudo o que sabe sobre ela: nome completo, idade, data de aniversário, endereço, telefone. Imagine que você é sua própria agenda eletrônica.

Em outro momento, observe algo (como a geladeira aberta) por dois minutos. Em seguida, feche os olhos e tente lembrar os elementos que você viu e onde estavam os itens. Por exemplo: "Havia quatro maçãs atrás do abacaxi, na gaveta de frutas."

Esse exercício ativa o córtex parietal-temporal direito, que ajuda a conectar uma imagem à sua localização — como uma espécie de GPS da memória. Ao usar uma estratégia para relacionar cognitivamente essas duas informações, a memorização fica mais fácil.

Imagem: Getty Images

2. Velocidade de processamento

Essa habilidade mede o tempo que você leva entre receber uma informação e reagir a ela — seja visual (como um número), auditiva (uma instrução) ou motora (um movimento). Treiná-la acelera o raciocínio e melhora a capacidade de resolver problemas.

Treino cerebral:

Quando estiver fazendo compras, tente calcular de cabeça o valor dos produtos no carrinho. Comece com cinco itens e vá aumentando aos poucos. Compare o total mental com o valor no caixa.

O desafio aumenta a habilidade de executar tarefas simples, facilita a resolução de problemas, agiliza o raciocínio lógico e melhora a capacidade de pensamento e aprendizagem.

3. Atenção

Com tantas notificações, barulhos e estímulos, manter o foco virou um desafio. Mas dá para treiná-lo. A atenção atua como um filtro que o cérebro usa para decidir qual informação será processada de maneira especial a cada instante.

Treino cerebral:

Conte os múltiplos de cinco em ordem decrescente, a partir de 100: 100, 95, 90...

Para aumentar a dificuldade, conte apenas os números que são múltiplos de quatro e cinco ao mesmo tempo, também de trás para frente: 100, 96, 95, 92, 90...

Esse exercício fortalece a chamada atenção seletiva, essencial para não perder o fio da meada em meio ao caos —como manter uma conversa interessante em um restaurante barulhento.

Imagem: iStock

4. Noção espacial e visuoespacial

Saber onde você está e como se movimentar com segurança não é uma habilidade inata. Ela é construída a partir das experiências corporais e da capacidade de imaginar espaços.

Treino cerebral:

Tome banho no escuro.

Caminhe pela casa de costas.

Tente ler um texto refletido no espelho com velocidades alternadas.

Escreva da direita para a esquerda.

Visualize sua sala de estar de olhos fechados e reorganize mentalmente os móveis.

Esse tipo de desafio desenvolve a visuoespacialidade — ou seja, a capacidade de girar imagens na mente e reconhecer formas de ângulos diferentes. É útil para navegar melhor no espaço e até para aprender coisas como geometria, direção ou dança.

5. Interação

Relacionamentos são mais do que afeto: são combustível para o cérebro e seu pleno desenvolvimento. Cada conversa, troca de ideia ou abraço ativa circuitos que mexem com emoções, linguagem e memória.

Treino cerebral:

Ao caminhar na rua, olhe nos olhos de um desconhecido e cumprimente com um "bom dia". Se a pessoa não retribuir, tudo bem. O exercício é seu -- e vale a pena continuar tentando.

O contato humano estimula novas conexões e reorganizações neurais e ativa áreas ligadas à empatia, à linguagem e à inteligência emocional. E, sim, pessoas que cultivam boas relações vivem mais e melhor — inclusive do ponto de vista neurológico.

*Com informações de reportagem publicada em 02/08/2018