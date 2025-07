Malha e os músculos não crescem? Talvez você esteja cometendo esses erros

Você treina, sua, faz o supino com aquela cara de "estou me superando" e, ainda assim, a tão sonhada definição muscular não aparece. O problema pode estar em detalhes do treino que passam despercebidos até por quem já malha há tempos ou mesmo por deslizes fora da academia.

A hipertrofia, que é o aumento real da massa muscular, não acontece apenas com repetição e força de vontade. Ela depende de uma equação delicada que envolve estímulo certo, alimentação adequada, descanso, hormônios em dia e, sim, controle de estresse.

Abaixo, listamos os deslizes mais comuns que atrapalham seus ganhos — e como driblá-los:

1. Levantar peso... leve demais

A lógica parece simples: repita um movimento várias vezes e o músculo cresce. Mas o segredo da hipertrofia está na tensão certa. Quando você pega peso, suas fibras musculares sofrem microlesões. É o corpo, então, que se encarrega de reconstruí-las maiores e mais fortes para aguentar esse esforço numa próxima vez.

O problema é que muita gente faz 8, 10, 12 repetições com uma carga que não chega nem perto do seu limite. Resultado: o músculo não é desafiado e não tem razão para crescer.

2. Desrespeitar o intervalo entre as séries

Entre uma série e outra, a pausa é sagrada —e, como você deve imaginar, mexer no celular por cinco minutos não está no script. Exagerar no descanso derruba a intensidade do treino. Descansar pouco demais reduz sua força na próxima série.

Para hipertrofia, o tempo ideal de intervalo fica entre 45 segundos a 1 minuto e meio, dependendo do exercício. Menos do que isso, falta força. Mais do que isso, falta estímulo.

3. Treinar demais (e descansar de menos)

O seu músculo não cresce enquanto você levanta peso. Ele cresce depois, enquanto se recupera. Por isso, o descanso entre os treinos é tão importante quanto o próprio treino.

A recomendação é deixar 36 a 48 horas de intervalo antes de voltar a trabalhar o mesmo grupo muscular. Ou seja, se você treinou pernas na segunda, pode focar em braços, costas ou peito na terça.

Demorar demais para voltar a treinar um grupo muscular também é ruim, pois você perde a janela para a adaptação dos músculos e, geralmente, não consegue evoluir com a carga.

Imagem: iStock

4. Dormir mal ou viver estressado (ou os dois)

Estresse e noites mal dormidas sabotam a hipertrofia. Quando você está nervoso ou ansioso, seu corpo libera mais cortisol. Isso prejudica a produção de testosterona, estrogênio e GH — hormônios que favorecem a manutenção e a construção muscular. O sono ruim também afeta esse ciclo: eleva o estresse, derruba a produção hormonal e ainda te deixa cansado para treinar (ou com fome de besteiras).

5. Comer pouco (ou errado)

Não adianta treinar pesado e se alimentar como quem está fazendo detox. Para ganhar músculo, o corpo precisa de energia sobrando. Isso exige uma alimentação equilibrada e com superávit calórico — ou seja, mais calorias do que você gasta por dia.

É preciso ter um cardápio com boas porções de proteínas, carboidratos e gorduras, com alimentos naturais.

Outro erro clássico é achar que o shake de proteína do pós-treino faz milagre sozinho. O que importa, segundo os especialistas, é manter a ingestão de proteínas bem distribuída ao longo do dia.

A dose ideal para hipertrofia gira em torno de 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Para alguém com 70 kg, isso dá 140 g por dia —que podem (e devem) vir de alimentos como carnes, ovos, peixes, laticínios e leguminosas.

Imagem: GettyImages

6. Beber demais no fim de semana

Uma taça de vinho ou uma cerveja de vez em quando não vão prejudicar os seus resultados. Mas o álcool frequente, além de tóxico, desorganiza seu corpo por dentro.

O fígado, ao tentar se livrar da substância, deixa de lado a produção de hormônios importantes, como a testosterona. E tem mais. Beber em excesso leva à ressaca, que por consequência atrapalha o desempenho do treino. O álcool ainda fragmenta o sono, diminui a produção de GH, atrapalha o sistema imunológico e reduz a capacidade de regeneração muscular.

*Com informações de reportagem publicada em 27/08/2021