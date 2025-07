Mais mega acordos estão a caminho, diz diretora global de fusões e aquisições do JPMorgan

Por Dawn Kopecki e Lananh Nguyen

NOVA YORK (Reuters) - Empresas de todo o mundo estão buscando acordos maiores no segundo semestre deste ano, à medida que os executivos se sentem cada vez mais confortáveis com mercados voláteis e políticas mundiais imprevisíveis, preveem os negociadores do JPMorgan Chase.

As fusões e aquisições estão recuperando o ímpeto depois que a guerra comercial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, paralisou o mercado em abril. Os volumes globais de fusões e aquisições aumentaram 27% no primeiro semestre, para US$2,2 trilhões, em comparação com o ano anterior, impulsionados por um aumento de 57% no número de mega negócios avaliados acima de US$10 bilhões, de acordo com dados do JPMorgan, o maior banco dos EUA e o segundo maior negociador do mundo.

"Houve uma mudança de sentimento de esperar pela certeza para lidar com a incerteza, porque não se pode simplesmente continuar esperando", disse Anu Aiyengar, chefe global de consultoria, fusões e aquisições do JPMorgan, em uma entrevista para discutir o relatório de perspectivas de fusões e aquisições do banco no meio do ano.

"Os conselhos de administração estão incentivando as equipes de gestão a pensar grande, ousar e agir, em vez de esperar por certezas", disse ela.

Entre mercados voláteis e várias guerras, os executivos estão procurando negócios realmente transformadores, mega negócios geralmente no valor de US$10 bilhões ou mais, para ajudar a proteger as cadeias de suprimentos e reforçar a tecnologia em um mundo inseguro.

A atividade transfronteiriça persistiu apesar do aumento dos riscos regulatórios, escreveram os banqueiros de investimento do JPMorgan. Isso porque a necessidade de escala se tornou crucialmente importante, especialmente para grandes corporações multinacionais que enfrentam um protecionismo político elevado em vários continentes, mercados voláteis e mudanças rápidas e dramáticas nas necessidades tecnológicas, disseram eles.

Acompanhar as mais recentes inovações em inteligência artificial é caro e está crescendo rapidamente, o que impulsionará muitas negociações no segundo semestre deste ano. Espera-se que o mercado de inteligência artificial cresça para US$1,8 trilhão até 2030, de US$60 bilhões em 2022, segundo estimativas do banco.

O número de empresas norte-americanas que compram ferramentas de IA atualmente é de 40%, o dobro do mercado do ano passado. Espera-se que as empresas de tecnologia gastem US$1 trilhão somente em data centers nos próximos cinco anos.

O mercado está recompensando os negócios que oferecem escala, disse Aiyengar. Um negócio de US$500 milhões simplesmente não é grande o suficiente para ter um grande impacto na solução de problemas operacionais ou no aumento do valor para os acionistas, acrescentou ela.

"Como os problemas que você precisa resolver são grandes, mergulhar de cabeça não funciona. Você precisa fazer algo significativo", disse Aiyengar.

Os setores mais quentes para o resto do ano, segundo ela, são os setores de tecnologia, industrial e de energia. A atividade de negócios na Ásia quase dobrou no primeiro semestre do ano em relação ao mesmo período do ano passado, e isso não mostra sinais de desaceleração para o resto do ano, disse o JPMorgan.

Mas o mercado mais quente e provavelmente mais caro do mundo para se comprar no momento é o norte-americano, disse Aiyengar.

"O mercado aqui é maior. O consumidor daqui é mais resiliente. A capacidade das empresas de reagir às coisas é mais rápida. Em geral, a agilidade e a vivacidade são maiores e, por essas razões, em um ambiente volátil, esse se torna um mercado ainda mais atraente", disse ela.

(Reportagem de Dawn Kopecki e Lananh Nguyen, em Nova York)