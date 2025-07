Lula liga para presidente do México e conversa sobre tarifaço de Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligou para a presidente do México, Cláudia Sheinbaum, na noite desta quarta-feira, 23. Segundo pessoas ligadas ao Palácio do Planalto, o tema da conversa foi a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no início deste mês.

O México também é alvo da guerra tarifária de Trump. No último dia 12, o presidente dos Estados Unidos anunciou uma tarifa de 30% sobre importações mexicanas e da União Europeia.

Assim como Lula, Sheinbaum recebeu uma carta informal do republicano, onde ele afirmou que a taxação era motivada pela incapacidade do país em deter a entrada de "cartéis" através da fronteira entre as nações.

Em resposta, Sheinbaum afirmou que o México estava fazendo a sua parte na fiscalização da fronteira entre os países. Ela também afirmou que os mexicanos não vão se render à "subordinação" de Trump.

Nesta quarta-feira, 23, o presidente dos EUA mencionou o Brasil indiretamente: "Alguns países com quem não estamos nos dando bem pagarão tarifa de 50%". O Brasil é o único país que recebeu essa alíquota tarifária até o momento.

Trump disse durante evento sobre inteligência artificial (IA) que as nações devem se abrir aos EUA para fecharem acordos e que está se dando bem com a União Europeia e a China.

Segundo reportagem publicada pelo jornal Financial Times nesta quarta-feira, 23, os EUA e a UE estão perto de fechar um acordo comercial que prevê tarifas de 15% sobre as importações europeias.

O acordo, segundo a publicação, seria semelhante ao fechado pelos Estados Unidos com o Japão nesta semana. Bruxelas poderia concordar com os chamados impostos recíprocos para evitar a ameaça de Trump de aumentá-los para 30% a partir de 1º de agosto.