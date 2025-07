Líderes da Alemanha e da França buscam clareza em projeto de caça até o fim de agosto, diz Berlim

BERLIM (Reuters) - O chanceler alemão Friedrich Merz e o presidente francês Emmanuel Macron concordaram nesta quarta-feira em tentar resolver as diferenças sobre o projeto do caça franco-alemão-espanhol FCAS até o fim de agosto, disse um porta-voz do governo da Alemanha.

Em um jantar nos arredores de Berlim, os dois líderes discutiram o projeto, avaliado em mais de 100 bilhões de euros, que tem sido marcado por atrasos e disputas internas sobre direitos de propriedade intelectual e compartilhamento de trabalho.

"Os ministros da defesa foram encarregados de avaliar uma perspectiva realista para maior cooperação dentro do consórcio FCAS até o final de agosto e apresentar propostas para resolver os conflitos existentes", disse o porta-voz alemão.

A Dassault Aviation, a Airbus e a Indra estão envolvidas no projeto para começar a substituir o Rafale francês e os Eurofighters alemães e espanhóis por um caça de quinta geração, a partir de 2040.

Os países estão em desacordo quanto à composição do consórcio. A França informou à Alemanha que deseja uma participação de cerca de 80% no FCAS, disse uma fonte da indústria de defesa à Reuters este mês.

A Alemanha espera que a Dassault -- a fabricante francesa -- cumpra os acordos existentes, disse o porta-voz alemão.

As conversas entre Merz e Macron também abordaram a política espacial europeia, a Ucrânia, o Oriente Médio e as negociações comerciais com os Estados Unidos, disse o porta-voz.

