Josias: Tarcísio se reposiciona após andar como barata tonta com tarifaço

Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, corrigiu sua rota em relação ao tarifaço imposto por Donald Trump ao Brasil e agora corre para socorrer os empresários paulistas antes do presidente Lula (PT), analisou o colunista Josias de Souza no UOL News de hoje.

O governo de São Paulo anunciou a liberação de R$ 200 milhões em crédito subsidiado para as empresas paulistas afetadas pelas tarifas extras adotadas pelos EUA.

Tarcísio está se movendo nessa crise como barata tonta. Agora, ele encontrou um norte. Todos sabem que é muito pequena, microscópica mesmo, as chances de as autoridades brasileiras reverterem os humores de Trump em relação ao Brasil. Numa escala de zero a dez, a perspectiva de que isso aconteça é de -11.

Esse pessimismo produziu uma gincana inusitada. Tarcísio corre para socorrer os exportadores de São Paulo antes do Lula. Ele foi informado que o Ministério da Fazenda empacota um embrulho com medidas de apoio a exportadores prejudicados com esse tarifaço dos EUA e se antecipou ao Lula, lançando um programa de crédito para as empresas de São Paulo.

É bom que o governador de São Paulo se equipe, assim como o governo federal, para reagir ao tarifaço. São providências que serão bem-vindas. Se o estado tiver capacidade de atender a essa demanda, que certamente virá, que faça. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, Tarcísio se corrigiu a tempo de evitar um desgaste ainda maior para sua imagem, após culpar o governo federal pelas tarifas impostas por Trump.

Outra coisa animadora é o reposicionamento de Tarcísio. Quando Trump chamou o julgamento de Bolsonaro de 'caça às bruxas', o plano A de Tarcísio era adular a Casa Branca e cortejar Bolsonaro. Depois que o apreço do Trump virou uma sanção contra o Brasil, o plano B do Tarcísio não existia.

Os estrategistas do Palácio dos Bandeirantes não haviam pensado na hipótese de essa ação do Eduardo Bolsonaro nos EUA fizesse com que o plano A do governador desandasse. Depois de andar como barata tonta, pelo menos o governador está disputando com Lula essa corrida para ver quem socorre os exportadores primeiro. É melhor do que as posições anteriores. Josias de Souza, colunista do UOL

