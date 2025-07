Irmão de responsável por 17 ataques a ônibus em SP se entrega e é preso

Polícia Civil de São Paulo prendeu hoje um segundo suspeito de participar dos ataques a ônibus na Grande São Paulo. Sergio Aperecido Campolongo, se entregou no Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de São Bernardo do Campo, onde foi preso.

O que aconteceu

Sérgio é irmão de Edson Campolongo, que foi preso ontem após confessar a participação nos ataques. Ele e o irmão irão responder pelos crimes de dano qualificado e atentado contra a segurança do transporte público.

O suspeito participou de ao menos dois ataques, de acordo com a Polícia Civil. Câmeras de segurança também teriam identificado Sérgio.

O UOL não conseguiu localizar a defesa do suspeito. O espaço fica aberto para manifestações.

Entenda o caso

Edson Campolongo foi preso ontem e apontou o irmão, chamado Sérgio, como participante dos ataques. "O carro oficial usado por Edson no trabalho sempre estava em uma cena de crime", explicou Osvaldo Nico Gonçalves, secretário executivo da SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.

O UOL apurou que a Justiça aceitou o pedido de prisão preventiva (por tempo indeterminado) dos dois. Edson foi preso e passou por audiência de custódia nesta quarta-feira.

Muitos presos e identificados por participar de ataques a ônibus fizeram isso uma vez. Agora o Edson, não. Ele foi colocado várias vezes nas cenas dos crimes. Estava com celular, foi rastreado e estava nos locais das ações.

Delegado Domingos Paulo Neto, da delegacia seccional de São Bernardo

Na Grande São Paulo, os ataques promovidos por Edson teriam ocorrido, principalmente, em São Bernardo do Campo. Porém, ele também confessou ter participado de uma ação parecida em Osasco e na avenida Cupecê, na zona sul da capital.

As investigações apontam até o momento que os crimes que Edson teria cometido foram planejados. Os policiais civis também acreditam que o homem teria recrutado outras pessoas para promover os ataques. Na casa dele foram encontrados um estilingue e pequenas esferas de metal. A apuração segue em andamento para identificar outros suspeitos dos ataques.

Estilingue e pequenas esferas de metal encontradas na casa de Edson, segundo a Polícia Civil Imagem: Divulgação/Polícia Civil de São Paulo

A PM disse que já apreendeu uma criança e oito adolescentes por suspeita de envolvimento em ataques a ônibus. Outros 13 adultos também foram presos, divulgou a corporação ontem.

Passageiros temem ataques

Passageiros adotaram mudanças na rotina por medo de se tornarem vítimas dos ataques a ônibus. Em todo o estado, são mais de 750 casos.

Cuidados adicionais passaram a ser tomados ao entrar no ônibus, segundo relatos ouvidos pelo UOL. Um morador de Mauá, no Alto Tietê, afirmou que optou por mudar o seu lugar habitual dentro do ônibus. Ele, que preferiu não se identificar, passa pouco tempo no veículo, já que faz a maior parte do trajeto de trem e metrô. Ainda assim, sente medo. "Agora eu só vou no meio. É muito perigoso, não dá para arriscar", afirmou.

"A gente nunca espera que algo assim vá acontecer". Maria Conceição de Oliveira, 65, pega a linha 2002-10 todos os dias. Agora, além de evitar as janelas, também deixou de ficar sentada nos ônibus.

Apesar do clima de medo, nem todos mudaram hábitos. A pesquisadora Jaqueline Galdino, 31, afirmou ao UOL que, apesar de acompanhar os relatos sobre de depredação, não presenciou casos de violência no trecho que faz diariamente entre o bairro de Moema, na zona sul, e o centro. "Por enquanto, esses casos não têm chegado no caminho que eu faço", afirmou.