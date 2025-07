iFood negocia aquisição da Alelo por cerca de R$5 bi, diz Valor

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) - A plataforma de entrega de alimentos iFood, do grupo de investimentos holandês Prosus, está em negociações avançadas para a aquisição da empresa de cartões de benefícios Alelo por cerca de R$5 bilhões, noticiou o Valor Econômico nesta quarta-feira, citando fontes.

Segundo a reportagem, o negócio transformaria o iFood, que já detém uma posição dominante no mercado de delivery no Brasil, em líder também no segmento de vales-refeição, onde já atua.

O iFood não quis comentar. A Alelo não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

A Alelo, que tem como acionistas os bancos Bradesco e Banco do Brasil , é uma das maiores provedoras de vales-refeição e alimentação do país. Em 2024, a empresa registrou receita líquida operacional de R$1,9 bilhão.

A Alelo é uma das quatro empresas que, juntas, detêm cerca de 85% do mercado de cartões de benefícios. Suas principais rivais são Ticket, controlada pela Edenred, Sodexo, da Pluxee, e a brasileira VR.

O iFood faz parte do portfólio da Prosus na América Latina, que, por sua vez, é controlada em maior parte pela sul-africana Naspers. A plataforma de entregas encerrou março de 2025 com uma receita anual de US$1,3 bilhão.

(Reportagem adicional de Luciana Magalhães e Isabel Teles)