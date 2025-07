Ibovespa fecha em alta embalado por Wall Street; WEG desaba 8%

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta quarta-feira, embalado pelo viés positivo em Wall Street, em meio a noticiário sobre acordos comerciais dos Estados Unidos, enquanto WEG destoou e desabou 8% após o resultado do segundo trimestre frustrar.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,99%, a 135.368,27 pontos, tendo alcançado 135.782 pontos na máxima e marcado 133.676,27 pontos na mínima do dia.

O volume financeiro somou apenas R$16,85 bilhões, mais uma vez abaixo da média diária do mês, de R$21,66 bilhões, que é menor do que a média do ano, de R$24,48 bilhões, sugerindo agentes financeiros ainda cautelosos para tomar risco.

De acordo com analistas do Itaú BBA, após perder recentemente a região dos 135.000 pontos, o Ibovespa entrou em tendência de baixa no curto prazo e encontra resistência inicial em 136.400 pontos, conforme o relatório Diário do Grafista desta quarta-feira.

"Se conseguir ultrapassar, o índice poderá estender o movimento em busca das resistências em 139.600 e 141.600 pontos", acrescentaram.

No exterior, os EUA fecharam um acordo com o Japão que reduziu as tarifas sobre as importações de automóveis e poupa Tóquio de novos impostos sobre outros produtos em troca de um pacote de US$550 bilhões em investimentos e empréstimos aos EUA.

Diplomatas europeus, por sua vez, afirmaram que a União Europeia caminha para um acordo com os EUA que resultará em uma tarifa de 15% sobre os produtos do bloco, evitando uma taxa mais severa de 30% prevista para ser implementada a partir de agosto.

Em Nova York, o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, avançou 0,78%, renovando máxima histórica.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN subiu 2,04%, em sessão de variações modestas dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent fechou com decréscimo de 0,12%, a US$68,51. PETROBRAS ON avançou 2,23%.

- ITAÚ PN fechou em alta de 1,11%, com bancos também reforçando o sinal positivo do Ibovespa. BANCO DO BRASIL ON subiu 1,61%, BRADESCO PN valorizou-se 1,6% e SANTANDER BRASIL UNIT ganhou 0,45%.

- VALE ON cedeu 0,14%, em pregão marcado pela repercussão de dados de produção e venda da mineradora no segundo trimestre e tendo como pano de fundo o declínio dos futuros do minério de ferro na China.

- WEG ON caiu 8,01%, após resultado trimestral ficar abaixo das previsões de analistas, apesar do crescimento de 10% no lucro ano a ano. Investidores seguem preocupados com potenciais reflexos na empresa de tarifas anunciadas pelos EUA.

- RAÍZEN PN avançou 5,48%, em dia de ajustes, após renovar na véspera mínima histórica a R$1,46. No acumulado do ano, os papéis ainda acumulam uma queda de quase 29%.