Ibovespa avança com MRV&Co entre destaques; WEG recua após balanço

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nesta quarta-feira, com MRV&Co como destaque positivo, com alta de quase 5%, enquanto WEG figurava na ponta negativa, com declínio de mais de 4% após o resultado do segundo trimestre ficar aquém das previsões de analistas.

Por volta de 10h10, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,57%, a 134.806,19 pontos. O volume financeiro no pregão somava R$2,95 bilhões.

Na visão da equipe da Ágora Investimentos, o anúncio de um acordo firmado entre os Estados Unidos e Japão envolvendo tarifas comerciais repercutiu bem em bolsas no exterior, o que pode reverberar no pregão brasileiro.

Em Wall Street, o S&P 500 subia 0,23%. Na Europa, o STOXX 600 avançava 0,94%.

"Esse ambiente externo positivo deve apoiar o desempenho dos ativos domésticos, mesmo diante do recuo das principais commodities para o nosso mercado", afirmou em relatório a clientes.

Ainda assim, a Ágora ponderou que as incertezas relacionadas a um possível acordo entre Brasil e Estados Unidos ainda são um empecilho para um avanço sustentado dos preços no país.

DESTAQUES

- MRV&CO ON avançava 4,7%, no segundo dia de alta e destaque positivo entre construtoras. O índice do setor imobiliário da B3 registrava alta de 0,74%.

- WEG ON caía 4,09%, após resultado trimestral ficar abaixo das previsões de analistas, apesar do crescimento de 10% no lucro ano a ano. Investidores seguem preocupados com potenciais reflexos na empresa de tarifas anunciadas pelos EUA.

- VALE ON tinha variação positiva de 0,49%, com agentes contrabalançando dados de produção e venda da mineradora no segundo trimestre e o declínio dos futuros do minério de ferro na China.

- PETROBRAS PN subia 1,05%, em sentido contrário ao declínio dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent cedia 0,64%.

- BRADESCO PN valorizava-se 0,7% e BANCO DO BRASIL ON avançava 0,6%, em um dia positivo entre os bancos de varejo do Ibovespa, com ITAÚ ganhando 0,57% e SANTANDER BRASIL UNIT com acréscimo de 0,15%.

(Por Paula Arend Laier)