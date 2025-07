Iberdrola levanta US$5,9 bi para financiar crescimento nos EUA e Reino Unido

Por Pietro Lombardi

MADRID (Reuters) - A espanhola Iberdrola levantou cinco bilhões de euros (US$5,87 bilhões) por meio de um aumento de capital nesta quarta-feira, em recursos que ajudarão a maior empresa de utilities da Europa a financiar uma forte elevação dos investimentos em redes de energia no Reino Unido e nos Estados Unidos.

A empresa planeja aumentar o patamar de investimentos anuais de cerca de 12 bilhões de euros para cerca de 15 bilhões de euros, com base em sua mudança de foco para a modernização e expansão das redes elétricas em países onde os retornos são estáveis e saudáveis, como os EUA e o Reino Unido.

Nos próximos seis anos, a Iberdrola investirá cerca de 55 bilhões de euros em redes elétricas, mais de 80% nesses dois países, já que eles oferecem "uma oportunidade de investimento sem precedentes", disse o presidente executivo Ignacio Sanchez Galan em uma reunião com analistas.

As cerca de 331 milhões de novas ações oferecidas por meio de um processo de bookbuilding acelerado foram cotadas a 15,15 euros, e a demanda foi 3,8 vezes maior do que a subscrição pelos acionistas existentes e novos investidores, informou a Iberdrola.

O preço representou um desconto de 4,7% em relação aos 15,895 euros que as ações da Iberdrola fecharam na terça-feira.

O valor planejado de investimentos representa um aumento de 75% em relação ao dos seis anos anteriores.

Como resultado, o valor dos ativos de rede da Iberdrola, cujos retornos são regulados e garantidos, ultrapassará 90 bilhões de euros até 2031 -- 75% dos quais estarão no Reino Unido e nos Estados Unidos --, em comparação com 55 bilhões de euros este ano e apenas 30 bilhões de euros no início da década.

O peso do mercado doméstico espanhol nos negócios de rede deverá diminuir significativamente, tanto em termos de investimentos quanto de ativos regulados.

As concessionárias espanholas alertaram recentemente que o país corre o risco de perder investimentos críticos em redes para outros países, já que a remuneração proposta para esses ativos pelos órgãos reguladores foi definida abaixo do que eles esperam.

O dinheiro levantado pelo aumento de capital da Iberdrola, juntamente com dívidas, fluxo de caixa operacional, vendas de ativos e parcerias, ajudará a financiar uma nova estratégia a ser definida em setembro. Não são esperados outros aumentos de capital até pelo menos o final da década, disse Galan.

