Hilton aumenta previsão de lucro para 2025 com expectativas de recuperação da demanda nos EUA

(Reuters) - A Hilton Worldwide elevou sua previsão de lucro para 2025 com base nas expectativas de uma recuperação completa da demanda de viagens domésticas nos Estados Unidos, após uma forte retração no início deste ano.

No entanto, a projeção da empresa para o lucro do terceiro trimestre ficou abaixo das expectativas dos analistas, fazendo com que as ações da operadora hoteleira caíssem mais de 2% nas negociações pré-mercado.

Algumas empresas de viagens, incluindo a Delta Air Lines e a United Airlines, disseram recentemente que a demanda por viagens nos EUA se estabilizou após um retrocesso em março, impulsionado pela guerra comercial do presidente Donald Trump.

"Acreditamos que a economia (dos EUA)... está preparada para um crescimento melhor no médio prazo, o que deve acelerar a demanda por viagens", disse o presidente-executivo da Hilton, Christopher Nassetta.

Mas os turistas internacionais do Canadá e da Europa reduziram as visitas aos EUA.

A receita de quartos da Hilton no segundo trimestre nos EUA caiu 1,5% em comparação com o ano anterior.

A empresa sediada em McLean, Virgínia, espera um lucro ajustado para o terceiro trimestre na faixa de US$1,98 a US$2,04 por ação, em comparação com as estimativas de Wall Street de US$2,13.

Richard Clarke, analista da Bernstein, também levantou preocupações sobre a capacidade da empresa de cumprir sua projeção de 6% a 7% para o crescimento da unidade líquida em 2025, que se refere ao número de quartos adicionados ao portfólio da empresa.

A Hilton precisará de um segundo semestre recorde para atingir até mesmo o limite inferior de sua previsão de crescimento da unidade líquida para o ano inteiro, o que suscita preocupações quanto a um possível rebaixamento, disse Clarke.

A empresa previu que seu lucro ajustado para o ano inteiro ficaria na faixa de US$7,83 a US$8 por ação, em comparação com sua previsão anterior de US$7,76 a US$7,94.

A empresa-mãe do Waldorf Astoria, que na semana passada reabriu seu principal hotel em Nova York após oito anos de restauração, registrou um lucro ajustado de US$2,20 por ação no segundo trimestre, superando as estimativas de Wall Street de US$2,04, de acordo com dados compilados pela LSEG.

A receita total do trimestre encerrado em 30 de junho foi de US$3,14 bilhões, um aumento de 6,3% em relação ao ano anterior.

