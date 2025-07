Governo habilita 31 instituições financeiras para operar recursos do Funcafé

São Paulo, 23 - A Secretaria de Política Agrícola, do Ministério da Agricultura e Pecuária, habilitou 31 instituições financeiras para operar recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) na safra 2025/2026, estimados em cerca de R$ 7,18 bilhões. O montante representa um aumento de 4,37% em relação à safra anterior, com R$ 301 milhões a mais em recursos disponíveis para financiamento. A análise da documentação e propostas recebidas por bancos públicos, privados e cooperativos foi realizada no período de 26 de junho a 10 de julho, informou em comunicado o Conselho Nacional do Café (CNC).Conforme o CNC, os valores contratados pelas instituições financeiras habilitadas serão divulgados após o encerramento do prazo destinado à interposição de recursos pelos agentes não habilitados. Conforme previsto no edital, o período para apresentação e análise dos recursos é de três dias úteis. Somente após a conclusão dessa etapa, o Ministério da Agricultura e Pecuária publicará oficialmente os montantes contratados.O presidente do CNC, Sila Brasileiro, disse na nota que "a presença de instituições representativas do cooperativismo de crédito, de bancos regionais e de grandes agentes financeiros assegura maior capilaridade na distribuição dos recursos, permitindo que os cafeicultores de todas as regiões produtoras tenham acesso aos financiamentos nas modalidades de custeio, comercialização, capital de giro e recuperação de cafezais".Pela primeira vez, produtores enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) também poderão acessar os recursos do Funcafé. As taxas de juros já foram definidas e publicadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) no dia 1º de julho.