Futuros de Wall Street sobem com acordo comercial entre EUA e Japão

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street subiam nesta quarta-feira, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fechou um acordo comercial com o Japão, reforçando as expectativas de mais acordos desse tipo à medida que o prazo de 1º de agosto se aproxima.

O acordo inclui a redução das tarifas sobre o setor automotivo do Japão para 15% em relação aos 27,5% anteriores, enquanto as tarifas sobre outros produtos japoneses também serão reduzidas de 25% para 15%.

O futuro do S&P 500 subia 0,41%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,22%, e o futuro do Dow Jones avançava 0,48%.

O S&P 500 fechou na máxima recorde na terça-feira, marcando seu oitavo recorde de fechamento em quase um mês, impulsionado pela diminuição das tensões comerciais, sinais de uma economia resiliente nos EUA e resultados corporativos amplamente positivos no segundo trimestre.

No entanto, o Nasdaq foi derrubado por perdas na Meta e na Microsoft.

A atenção dos investidores está voltada para os lucros das "Sete Magníficas", que têm ajudado a impulsionar Wall Street a atingir seus níveis mais altos de todos os tempos, com a Tesla e a Alphabet apresentando seus balanços após o fechamento desta quarta-feira.

O otimismo renovado em relação à inteligência artificial levou a expectativas de lucros elevados para essas empresas, deixando pouco espaço para decepções.

As ações da Tesla e da Alphabet estavam praticamente estáveis nas negociações pré-abertura.

(Reportagem de Nikhil Sharma em Bengaluru)