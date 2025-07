Futuro embaixador de Trump na Argentina diz que apoiará Milei nas eleições

Em colaboração com UOL, no Rio de Janeiro

Peter Lamelas, futuro embaixador dos Estados Unidos na Argentina, declarou que apoiará Javier Milei nas próximas eleições. Também disse que vai trabalhar para garantir que a ex-presidente Cristina Kirchner "receba a justiça que merece".

O que aconteceu

Lamelas, nomeado por Donald Trump, pretende aumentar os investimentos americanos na Argentina. Segundo ele, a missão é fortalecer a relação bilateral, buscando um acordo de livre comércio entre os dois países.

Com isso, ele espera reduzir, cada vez mais, a influência da China na Argentina. Lamelas expressou que um dos "desafios" no país sul-americano é que cada um dos 23 governadores pode fazer acordos com a China, o que ele alega que poderia facilitar a corrupção.

"Nós precisamos continuar apoiando a presidência de Milei durante as eleições de meio de mandato e do próximo mandato para construir uma melhor relação entre nossos dois países", destacou durante uma sabatina na Comissão de Relações Exteriores do Senado americano.

Peter Lamelas

Atualmente, os EUA têm cerca de 2,1 bilhões de dólares de superávit com o país de Milei, que já disse almejar um acordo de livre comércio com Trump.