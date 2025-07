Fritz, De Miñaur e Medvedev avançam à 3ª rodada do ATP de Washington

O americano Taylor Fritz, o australiano Alex de Miñaur e o russo Daniil Medvedev, três dos favoritos ao título, se classificaram para a terceira rodada do torneio ATP 500 de Washington nesta quarta-feira (23).

Primeiro cabeça de chave e quarto do ranking mundial, Fritz não teve grandes dificuldades para derrotar o australiano Aleksandar Vukic (105º) por 6-3 e 6-2 em menos de uma hora (59 minutos).

O americano, que chegou às semifinais em 2023, teve um início tranquilo na busca por seu maior título desde 2022, ano em que venceu o Masters 1000 de Indian Wells.

Ele vai lutar por uma vaga nas quartas de final contra o italiano Matteo Arnaldi (44º) e para se tornar o único jogador com o terceiro maior número de vitórias no circuito nesta temporada, posição que atualmente divide com De Miñaur, ambos com 31 triunfos.

Sétimo cabeça de chave e número 13 do mundo, De Miñaur estreou com uma vitória sobre o chinês Bu Yunchaokete (75º) por 7-6 (7/5) e 6-2 em uma hora e cinquenta minutos de jogo.

O australiano de 26 anos registrou assim seu décimo oitavo triunfo em quadra dura na temporada ao derrotar o chinês mais bem ranqueado do momento.

Finalista em 2018, quando perdeu para o alemão Alexander Zverev, De Miñaur vai enfrentar na próxima rodada o tcheco Jiri Lehecka (25º), décimo primeiro cabeça de chave.

Já Medvedev eliminou o americano Reilly Opelka (74º) com parciais de 3-6, 7-5 e 6-1 em duas horas de jogo.

Oitavo cabeça de chave e número 14 do mundo, o russo fez sua primeira aparição no torneio desde 2019, quando perdeu na final para o australiano Nick Kyrgios.

O ex-número um do mundo, de 29 anos, começou bem sua busca pelo primeiro título desde que venceu o Masters 1000 de Roma em 2023. Ele vai enfrentar o chinês Wu Yibing (243º) na próxima rodada.

O torneio de Washington, disputado em quadras duras, dá início aos preparativos para o US Open, o último Grand Slam do ano, que será realizado de 25 de agosto a 7 de setembro, em Nova York.

--- Resultados desta quarta-feira do torneio de Washington:

- Segunda rodada, simples masculino (ATP 500)

Taylor Fritz (EUA/N.1) x Aleksandar Vukic (AUS) 6-3, 6-2

Matteo Arnaldi (ITA) x Lorenzo Sonego (ITA/N.16) 7-5, 7-5

Daniil Medvedev (RUS/N.8) x Reilly Opelka (EUA) 3-6, 7-5, 6-1

Wu Yibing (CHN) x Alexei Popyrin (AUS/N.10) 7-5, 5-7, 6-3

Alex De Miñaur (AUS/N.7) x Bu Yunchaokete (CHN) 7-6 (7/5), 6-2

Jirí Lehecka (CZE/N.11) x Zachary Svajda (EUA) 6-4, 6-7 (5/7), 6-3

bds-raa/ma/aam

© Agence France-Presse